Las movidas en Telemundo continúan. Tras la salida de Adamari López, Rodner Figueroa y Chiquibaby, por citar algunos, se sumó Alix Aspe, la conductora de “La mesa caliente”. La noticia, por supuesto, dejó en shock a sus seguidores; sin embargo, ella decidió revelar lo que pasó realmente.

Cabe señalar que antes de dicho programa, conducido por cuatro mujeres que debaten diversos temas del espectáculo y controversiales que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos, la mexicana había trabajado en varios proyectos de la cadena televisiva.

Cuando formaba parte de "La mesa caliente", de Telemundo (Foto: Alix Aspe / Instagram)

¿POR QUÉ ALIX ASPE YA NO ESTARÁ EN “LA MESA CALIENTE” NI TELEMUNDO?

Después de estar en la conducción de “La mesa caliente”, desde febrero de 2022, Alix Aspe dejó de pertenecer al elenco; no sólo ello, pues se despidió definitivamente de Telemundo. Si bien, muchos pensaban que la habían sacado, la joven de 32 años reveló los verdaderos motivos.

“Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en ‘La mesa caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, comenzó en un video que compartió en redes sociales.

“Después de ocho años en Telemundo valoro cada experiencia y todo el aprendizaje. A todos mis compañeros, que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso, a Gigi [Giselle Blondet], a Vero [Verónica Bastos] y Myrka [Dellanos] gracias por ser el mejor ejemplo; las amo con toda mi alma”, añadió con un mensaje lleno de amor a sus compañeras.

La periodista perteneció ocho años a la cadena Telemundo (Foto: Alix Aspe / Instagram)

¿CÓMO SE SIENTE TRAS NO HABER LLEGADO A UN ACUERDO CON TELEMUNDO?

Aunque para muchos seguidores de “La mesa caliente” será muy triste no ver a Alix Aspe en el programa, la periodista está muy tranquila y enfocada en sus proyectos.

“Estoy bien, estoy segura y muy ilusionada por todo lo que viene; con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan. Por lo pronto, aquí seguimos conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco los mensajes de apoyo y amor, y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y mando un beso enorme”, precisó.

TELEMUNDO TAMBIÉN INFORMÓ SOBRE LA SALIDA DE ALIX ASPE

Telemundo también se refirió a la salida de la conductora e hizo un recuento de su labor en la cadena televisiva.

“Alix Aspe ha decidido dejar su posición como copresentadora del show de las tardes de Telemundo, ‘La Mesa Caliente’. Alix ha tenido varios roles durante su tiempo en Telemundo, incluyendo su labor como presentadora del programa digital ‘LatinX Now’ y varios especiales de alfombra roja, siempre conectando con los televidentes con su energética y carismática personalidad. Le agradecemos sus contribuciones a la empresa y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, señalaron en el comunicado que sacaron el 2 de mayo de 2023.

La mexicana tiene miles de seguidores que extrañarán verla en "La mesa caliente" (Foto: Alix Aspe / Instagram)

¿ALIX ASPE SE QUEDA EN ESTADOS UNIDOS?

El 8 de abril de 2023, Alix Aspe se casó con el empresario mexicano Diego Betanzo, quien iba a mudarse con ella a Miami, donde queda la sede de Telemundo. “Diego se [va] para Miami y regresa a México por cuestiones de trabajo, pero nuestra base será en Miami”, había indicado muy emocionada a People en español.

Después de su salida de la cadena televisiva, no se sabe si los esposos permanecerán en Miami o regresarán a México.

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES POR SU PARTIDA

Tras conocer la noticia, sus fanáticos se pronunciaron en redes sociales, lamentando que la hayan dejado ir.

“¡No puede ser! ¡Qué pasa con Telemundo! Tú eras en la mesa el lado juvenil actualizado y tecnológico, además eres muy fluida y talentosa para expresar sus ideas. Te voy a extrañar”, “Ay no, otra excelente conductora que se va; no lo puedo creer”, “Alix te hicieron un favor: estabas sobrada y brillabas demasiado, con tu potencial, profesionalismo llegarás donde tú quieras (…). Ellos se la pierden, creo que no muy lejos se vendrán abajo con sus malas decisiones”, fueron algunos comentarios.