Inspirada en la vida del jugador de fútbol profesional Spencer Paysinger, “All American” es una serie creada por April Blair que se estrenó en The CW el 10 de octubre de 2018. La ficción sigue a un inexperto jugador de fútbol con un gran futuro profesional del Sur de Los Ángeles, que es reclutado para jugar en el instituto de Beberly Hills.

Sin embargo, esto enfrenta dos mundos completamente opuestos, pues los distintos orígenes de dos familias, una de Crenshaw y la otra de Beverly Hills, pronto se hacen notar.

Después de su buen recibimiento en Netflix, el 24 de abril de 2019, The CW renovó “All American” para una segunda entrega que se estrenó el 7 de octubre de 2019. Mientras que el 7 de enero de 2020, la serie fue renovada para una tercera temporada.

Traíler de All American 2x16

Los productores ejecutivos de Show Robbie Rogers y Nkechi Okoro le dijeron a Deadline: "Una audiencia completamente nueva nos descubrió y nos contactó a nosotros y a nuestros actores. La respuesta / comentarios ha sido abrumadora y humillante".

“Si bien no recibimos números de Netflix, hemos estado en tendencia en el sitio desde su primer fin de semana allí y las conversaciones en las redes sociales se dispararon en las últimas tres semanas”, agregaron.

Rachael Markarian interpreta a la Dra. Neema Fiskel en “All American" (Foto: The CW)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ALL AMERICAN”?

En la segunda entrega de “All American”, Spencer enfrentó varios problemas: descubrió que su madre tenía una aventura con el entrenador Baker, la muerte prematura de su padre Corey, dejó el fútbol por un corto período de tiempo. Entonces, ¿qué sucederá en los próximos episodios?

En la nueva temporada es probable que Spencer tome cartas en el asunto cuando descubra que South Crenshaw podría convertirse en una escuela magnet, ya que en el último capítulo se ve al jugador y a sus amigos tomando medidas para evitar que eso suceda.

Además, es posible que Spencer decida firmar con Crenshaw debido a sus problemas con el entrenador Baker. Entre otras cosas, la tercera entrega mostrará cómo se desarrolla el verano de los personajes de drama, por ejemplo, Asher deberá decidir si pasar esa temporada con su madre o no.

Samantha Logan y Michael Evans Behling interpreta a Olivia Baker y Jordan Baker, respectivamente en "All American" (Foto; The CW)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ALL AMERICAN”

La tercera temporada de “All American” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero te dejamos algunos videos de las anteriores entregas.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “ALL AMERICAN”

Si bien The CW aún no confirmado que actores volverán para la tercera entrega de la serie creada por April Blair, 3 se espera que regresen Daniel Ezra como Spencer James, Samantha como Olivia Baker, Karimah Westbrook como Grace James, Michael Evans Behling como Jordan Baker, y Monet Mazur como Laura Fine-Baker.

Del mismo modo, Jalyn Hall, Taye Diggs, Bre-Z y Greta Onieogou como Dillon James, Billy Baker, Tamia 'Coop' Cooper y Layla Keating, respectivamente.

Daniel Ezra como Spencer James

Taye Diggs como Billy Baker

Samantha Logan como Olivia Baker

Bre-Z como Tiana ‘Coop’ Cooper

Greta Onieogou como Layla Keating

Monet Mazur como Laura Fine-Baker

Michael Evans Behling como Jordan Baker

Cody Christian como Asher Adams

Karimah Westbrook como Grace James

Jalyn Hall como Dillon James

EQUIPO CREATIVO

Creación: April Blair

Producción: Robbie Rogers

Producción ejecutiva: April Blair, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Rob Hardy, Nkechi Okoro Carroll

Música: Blake Neely

Taye Diggs interpreta a Billy Baker en "All Americans" (Foto: The CW)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ALL AMERICAN”?

La tercera temporada de “All American” se estrenará el lunes 5 de octubre de 2020, según IMDb, sin embargo, esto no ha sido confirmado por The CW.

En una entrevista exclusiva con MEAWW, el actor Da'Vinchi, que interpreta a Darnell Hayes, dijo: "Creo que probablemente saldrá en algún momento de octubre".

¿Cuándo llegará a Netflix USA? La tercera entrega de “All American” estará disponible en la plataforma streaming para los usuarios de Estados Unidos ocho días después de su final en The CW. Mientras tanto puedes disfrutar de la temporada 1 y 2.