“All Star Shore”, el reality que reúne a las superestrellas de los programas más importantes y polémicos de la televisión, llegará a las pantallas de Paramount Plus este miércoles 29 de junio a Estados Unidos y a partir del jueves 30 al resto del mundo.

Debido a que ya falta poquísimo para el estreno de esta serie original, que congregará a los participantes que destacaron en “Jersey Shore”, “Love is Blind”, “RuPaul’s Drag Race”, “Geordie Shore”, “Acapulco Shore”, “Rio Shore” y “Bachelor in Paradise”, te damos a conocer quiénes son los catorce concursantes.

Cabe señalar que además de combinar drama, amistad, fiestas e incluso desenfreno, en esta ocasión también habrá competencia, por lo que deberán enfrentarse para ganar el premio mayor: 150 mil dólares.

A continuación, uno a uno los competidores del reality show más exitoso de MTV que promete conquistar a los amantes de este tipo de programas.

1. LUIS POTRO CABALLERO (“ACAPULCO SHORE”)

Él es uno de los rostros más queridos en la televisión (Foto: Luis Potro Caballero / Instagram)

Luis ‘Potro’ Caballero es uno de los 14 concursantes de “All Star Shore”. Él será el representante masculino de México, por lo que aseguró que dejará el nombre de su país en alto.

“¡Puedes esperar cualquier cosa de @luispotrocaballero y él te lo entregará!”, señala la cuenta oficia del reality sobre él.

En su cuenta de Instagram, él tiene más de tres millones de seguidores.

2. KARIME PINDTER (“ACAPULCO SHORE”)

Ella ya tiene bastante experiencia en realities (Foto: Karime Pindter / Instagram)

Karime Pindter también formará parte del nuevo reality. Ella es la mexicana que representará a su país en el concurso. Ella ya viene de participar en “Acapulco Shore” y promete mucha polémica.

“Siempre puedes contar con @karimepindter para pasar el mejor momento”, escribieron en la cuenta oficial del programa.

En su Instagram, ella tiene más de seis millones de seguidores. Nació el 25 de mayo de 1993 y tiene 29 años.

3. BETHAN KERSHAK (“GEORDIE SHORE”)

Con ella la diversión está asegurada (Foto: Bethan Kershaw / Instagram)

Bethan Kershaw es otra de las participantes del reality de Paramount Plus, ella ya ha participado en otro formato llamado “Geordie Shore”.

“Ella tiene la energía, el amor, la luz y un poco de fuego”, así la presentan en el sitio oficial del programa de competencia.

Tiene más de 760 mil seguidores en su cuenta de Instagram y promete mucha diversión.

4. JAMES TINDALE (“GEORDIE SHORE”)

Él no solo busca divertirse, sino llevarse el premio (Foto: James Tindale / Instagram)

James Tindale ingresa a “All Star Shore”, a quien podremos ver en todo su esplendor, no solo conquistando varios corazones, sino demostrando que es bueno para la competencia.

“Él está aquí para pasar un buen rato”, es la descripción en el post del video promocional de este participante que ya estuvo en “Geordie Shore”.

Tiene en su cuenta de Instagram más de 927 mil seguidores y es muy activo en esta red social. Nació en Inglaterra el 17 de agosto de 1990 y tien3 31 años.

5. ANGELINA PIVARNICK (“JERSEY SHORE”)

Ella no tiene pelos en la lengua para hablar de alguien (Foto: Angelina Pivarnick / Instagram)

Angelina Pivarnick, quien fue participante de “Jersey Shore”, integra el nuevo reality de competencia. Ella se caracteriza por decir las cosas sin filtros.

Es directa y no tiene ningún inconveniente para mostrarse tal y como es, aunque eso pueda incomodar a algunos.

Ella tiene más de un millón 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Es una personalidad de televisión, empresaria y paramédico estadounidense nacida el 26 de junio de 1986.

6. BLAKE HORSTMANN (“BACHELORETTE”)

EL DJ que pondrá sabor al programa (Foto: Blake Horstmann / Instagram)

Blake Horstmann, quien integró “Bachelorette”, también estará en el reality y traerá mucha diversión.

“DJ @balockaye.h, ¡suelta el ritmo y preséntate con nosotros cuando #AllStarShore se estrene”, lo describen en el video oficial.

Él tiene más de 598 mil seguidores. Nació el 22 de abril de 1989 y tiene 33 años.

7. CHLOE FERRY (“MORD GEORDIE SHORE”)

Prepárate para ver lo mejor de ella en el reality (Foto: Chloe Ferry / Instagram)

Chloe Ferry es una personalidad de la televisión inglesa de Newcastle. Tras haber participado n “Mord Geordie Shore”, ahora llega al reality de Paramount Plus.

“¡Prepárate para ver lo mejor de ella!”, indican en el video promocional de exitoso programa televisivo.

Ella tiene más de 3.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Nació el 31 de agosto de 1995.

8. GIANNINA GIBELLI (“LOVE IS BLIND”)

Ella es una amante de los viajes (Foto: Giannina Gibelli / Instagram)

Giannina Gibelli es un personaje muy conocido por su aparición en la serie de Netflix “Love is Blind” y ahora forma parte de “All Star Shore”

La venezolana es conocida por su contenido de viajes, cuyas fotos y videos ha compartido en sus redes sociales.

En Instagram tiene más de 1.9 millones de seguidores. Nació el 3 de abril de 1993 y tiene 29 años.

9. JOEY ESSEX (“THE ONLY WAY IS ESSEX””

A él le encanta mostrar su figura bien trabajada (Foto: Joey Essex / Instagram)

Joey Essex es una personalidad de la televisión inglesa. De 2011 a 2013, hizo apariciones en la serie de telerrealidad “The Only Way Is Essex”.

Es una persona muy extrovertida que sin lugar a duda pondrá mucha diversión al reality de Paramount Plus.

En su cuenta de Instagram tiene 1.8 millones de seguidores. Él nació el 29 de julio de 1990 y tiene 31 años.

10. JOHNNY MIDDLEBROOKS (“LOVE ISLAND”)

Ama el deporte y cuida bastante su físico (Foto: Johnny Middlebrooks / Instagram(Foto:

Johnny Middlebrooks, quien fue participante de “Love Island”, es otro de los ingresos de “All Star Shore”.

Él tiene más 497 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica imágenes de su quehacer diario.

Él nació el 20 de junio de 1998 y actualmente tiene 24 años.

11. MARINA GREGORY (“THE CIRCLE: BRASIL”)

Ella no puede vivir sin el chisme (Foto: Marina Gregory / Instagram)

A Marina Gregory le encanta cantar y le gusta saber todo lo que pasa a su alrededor. Ella fue la ganadora de “The Circle: Brasil”.

“Para ella, los chismes son imprescindibles”, la describen en la cuenta oficial del reality de competencia.

Esta modelo brasileña de talla grande nació el 27 de agosto de 1994 y tiene 27 años de edad.

12. RICARDO SALUSSE (“RIO SHORE”)

La convivencia con él será una verdadera rumba (Foto: Ricardo Salusse / Instagram)

Ricardo Salusse fue participante de “Rio Shore” y actualmente forma parte de “All Star Shore”.

“Él está aquí para traer la fiesta y el tequila”, mencionan en la presentación del reality de Paramount Plus.

Él tiene más de 28 mil seguidores y nació el 27 de diciembre.

13. TRINA NJOROGE (“LOVE ISLAND”)

A ella le encanta la diversión al máximo (Foto: Trina Njoroge / Instagram)

Trina Njoroge, quien fue participante de “Love Island”, fue convocada para el reality que promete cautivar a todo el público.

“Vea el lado divertido y competitivo de @trrinnnababby cuando #AllStarShore se estrene el 29 de junio”, la presentan.

Ella tiene más de 149 mil seguidores y está dispuesta a llevarse el premio mayor.

14. VANESSA VANJIE MATEO (“RUPAUL’S DRAG RACE”)

Este drag queen dará de qué hablar (Foto: Vanessa Vanjie Mateo / Instagram)

Vanessa Vanjie Mateo participó en “RuPaul’s Drag Race”, la primera de la franquicia Drag Race.

Ella es una feroz drag queen con una personalidad incomparable, además de caracterizarse por no tener filtros a la hora de hablar.

En su cuenta de Instagram tiene 1.5 millones de seguidores, donde sube fotos y videos de su quehacer diario.