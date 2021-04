Allisson Lozz decidió retirarse de la actuación en 2010, desde entonces su vida dio un giro de 180 grados. Se casó con Eliu Gutiérrez y tuvo dos hijas, además se convirtió en Testigo de Jehová, motivo por el que se alejó de la pantalla chica y las telenovelas.

La exactriz mexicana se hizo conocida por su participación en varias producciones de Televisa como “Alegrijes y rebujos”, “Misión SOS”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”. Con una carrera prometedora y en la cima del éxito, Allison Lozz se retiró de la actuación a los 18 años.

Allison Lozz se hizo conocida por su participación en varias telenovelas como “Alegrijes y rebujos”, “Misión SOS”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”. (Foto: Televisa)

Sin embargo, aunque ya han pasado más de una década desde que se alejó por completo de las telenovelas, el público aún la recuerda con mucho cariño y la sigue a través de sus redes sociales para saber de ella.

Con su reaparición en 2020 a través de las redes sociales, Allisson Lozz sorprendió al público al revelar que ahora es Testigo de Jehová y está dedicada por completo a su familia. Pero, ¿cómo es la vida de la exactriz como miembro activo de este movimiento religioso? Aquí te lo contamos.

ALLISSON LOZZ: ASÍ ES SU VIDA COMO TESTIGO DE JEHOVÁ

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Allisson Lozz le contó a sus seguidores qué fue lo que la llevó a acercarse a este grupo religioso y cómo es su vida ahora como Testigo de Jehová.

“Cuando tenía yo 15 años y pregunté [a mi antigua religión], ahora sí que eran preguntas que tal vez una niña de esa edad no se hacía, pero yo quería saber y lo que me contestaron fueron: ‘Son los misterios de Dios’. Y a mí eso me enojó. Yo dije: ‘¿Cómo van a ser los misterios de Dios esto y esto y por qué misterios?’…”, empezó a contar la exactriz en su publicación.

“Y cuando empecé a estudiar con los Testigos de Jehová se me abrió el mundo porque me enseñaron que no había misterios. Dios no es un Dios misterioso, nada de lo que pasa en este mundo es un misterio. Él realmente quiere que nosotros sepamos todo y no nos lo dice en misterios ni nos lo dice escondidito en la Biblia”, aseguró.

Allisson Lozz tiene dos hijas y está casada con Eliú Gutiérrez. (Foto: Allisson Lozz/ Twitter)

La protagonista de “En nombre del amor” explicó que cada religión tiene su manera de pensar, pero que lo importante es acercarse a Dios y conocer todo sobre él.

“Para uno saber la realidad tiene que conocer la vida de Jesús en la tierra, cómo pensaba, todo lo que hacía, cuántas veces dijo esa creencia, cómo está traducida la Biblia... No creerle a nuestro líder religioso. A nosotros nos mandó Dios la Biblia para todos, para que todos de verdad pudiéramos investigar y entender lo que es”, dijo Allisson.

Antes de la pandemia del coronavirus, Allisson salía todos los días a la calle a predicar la palabra de Dios de casa en casa, pero eso cambió con la crisis sanitaria.

“Nosotros ahora nos juntamos para predicar juntos, hay salidas todos los días para juntarnos y ya no vamos de casa en casa, pero sí hacemos cartitas y hacemos llamadas por teléfono”, agregó.

Según la revista People en Español, la exactriz y su familia se reunían dos veces por semana con otros testigos de Jehová para estudiar la Biblia y ver cómo aplicar sus enseñanzas en su día a día. Sin embargo, con la pandemia esas reuniones ahora se hacen por videoconferencia.

“Nosotros siempre nos hemos reunido dos veces por semana y siempre han sido hermosas las reuniones porque uno se fortalece, convive con sus hermanos. Pero ahora con la pandemia entonces para obedecer las leyes y también para cuidar a todos nuestros hermanos porque vamos desde niñitos hasta bien viejitos ahora nuestras reuniones son por Zoom”, reveló.