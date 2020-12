Hace unos meses, Allisson Lozz , la recordada protagonista de las telenovelas “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”, regresó a la memoria de los televidentes luego de conocerse que desde hace 10 años había renunciado a su carrera actoral para entregar su vida a Dios y estar al cuidado de su familia.

A partir de esta información, se ha comenzado a saber más sobre la nueva vida de la exactriz y es así que muchos de sus fans se enteraron que ya está casada y tiene una hermosa familia. Pero también se han ido conociendo más detalles de su vida privada.

Hace poco alarmó a sus seguidores con la noticia que tiene un grave problema de visión y que en dos años puede perder la vista totalmente. Asimismo, explicó que desde pequeña tiene mala visión y que esperaba el momento para poder operarse y que gracias a la tecnología espera lograrlo.

Pero también sorprendió al mostrarse sin filtros y dejo ver su rostro al natural, sin una gota de maquillaje. Aunque Allisson Lozz no hizo referencia a su look, las imágenes fueron replicadas en algunas de las cuentas de clubs de fans dedicadas a la ahora consultora de belleza donde destacaron lo diferente que se ve.

Allisson Lozz sorprendió a sus fans al mostrarse sin una gota de maquillaje (Foto: Instagram / Allisson Lozz)

Además, Allisson Lozz , quien está alejada de la pantalla chica desde hace poco más de una década, expresó sus intensiones de cambiar de look y regresar a la larga melena negra que la caracterizó mientras se dedicaba a la actuación.

“Quiero cambiar mi look para enero, no sé si ponerme extensiones, como ustedes saben yo usó pelucas, tengo curiosidad de ponerme extensiones para otra vez tener el cabello largo. También estoy pensando dejármelo oscuro como tanto me dicen”, compartió en los videos.

