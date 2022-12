Durante varios años, Allison Lozz fue una de las figuras más importantes en la televisión mexicana, destacando en producciones como “Rebelde” y teniendo su primer rol protagónico en “Al diablo con los guapos”, dónde compartió roles con Altair Jarabo y Eugenio Siller, colocándose como una de las estrellas con mayor proyección, pues solo contaba con 18 años.

Fue así como la celeb de México se vio incluida en varias exitosas producciones de Televisa, obteniendo otro papel estelar con “En nombre del amor”, aunque luego de esto desaparecería misteriosamente de las pantallas.

No sería hasta meses después que la joven actriz revelaría que se alejó de las pantallas para continuar con la tradición familiar y dedicarse de lleno a ser Testigo de Jehová, la fe que hasta el día de hoy profesa con orgullo.

La joven de 28 años es una madre de familia que radica en Estados Unidos (Foto: Allison Lozz / IMDB)

LA CONDICIÓN MENTAL DE ALLISSON LOZZ

Pese a tener apariciones esporádicas en redes sociales, donde se muestra orgullosa de la familia que posee y comparte sus actividades de apoyo a la comunidad, Allison Lozano, nombre real de la actriz, ha sido muy discreta sobre su vida personal, por lo que le alarmas sobre su estado de salud sorprendió a más de un fanático.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la retirada artista confesó que padece de ansiedad desde hace varios años y, aunque su salida de la televisión le ayudó, aún mantiene algunos de los síntomas.

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña... desde mis 11 años aprox y el retirarme de mi trabajo a los 16 años me ayudó ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales. Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltara el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo”, confesó.

De acuerdo con la recordada “Mili” en “Al diablo con los guapos”, si bien había superado estos síntomas, estos vuelven por periodos, como en su reciente regreso a México, por lo que debe estar alerta.

“Dejaron de darme miedo las multitudes y logré volver a salir adelante... aunque tengo recaídas cada mes, pero nada que me haga sentir como antes... hasta ayer. No recordaba cómo era sentir todo eso junto y haciendo retrospección, nos dimos cuenta mi esposito y yo que la falta de rutina y de mi espacio en casa por mi mudanza a México me ha afectado más de lo que creíamos”, explicó.

Finalmente, Lozz dejó en claro que no existen motivos para la ansiedad y la depresión, pues es una condición que posee desde pequeña y que debe enfrentar frecuentemente.

“Eso nos pasa a los que tenemos esta condición. Mi vida es muy feliz, creo que cada vez más feliz, pero el cerebro nos puede mover la jugada de manera que no podemos controlar. Si tú tienes ansiedad o depresión, ya sea clínica, post traumática o estacional, ¡no estás solo!”, sentenció.