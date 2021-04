Allisson Marián Lozano Núñez eligió como nombre artístico ‘Allisson Lozz’ para su corta, pero exitosa carrera en las telenovelas mexicanas. Ahora que ya se han cumplido 11 años fuera de la televisión, la exartista sigue manteniendo este apelativo, pero ahora ha tomado una drástica decisión sobre esto.

La ahora consultora de maquillaje y fotógrafa profesional continúa manteniendo contacto con sus seguidores a través de Instagram y con este nombre es muy fácil ubicarla. Pero recientemente sorprendió a sus fans al solicitarles su apoyo para elegir un nuevo nombre para ella, pues tiene de encomienda cambiarlo para una dinámica, de la cual no brindó más detalles.

Fue así que por medio de sus redes sociales la joven madre, pido que le ayudarán a “elegir su nuevo nombre”, el cual debe tener referencia con algún país.

EL NUEVO NOMBRE DE ALISSON LOZZ

Allisson Lozz contó que esta semana “tiene la tarea” de cambiar su nombre por uno que ella elija, por lo que debido a su gusto por nombres de países, decidió que su “nuevo nombre”, sea como el de sus hijas London, Sydney y el de su perrita Hawái.

La exactriz destacó que no se trata de que no le guste su nombre, aunque su segundo nombre “Marian”, no es su predilecto, Allisson sí le encanta, pero el cambio de nombre se debe a que es una encomienda al parecer de su empresa para algún proyecto.

Allison confesó que la elección de estos nombres se debe a motivos personales, pues su hermana se llama Chelsea, su abuela materna se llamó Argelia, en Bélgica vive su cuñada con sus sobrinos e Irlanda de momento es su favorito, pues así se llama su sobrina.

Hasta el momento la ex actriz no ha elegido nombre, mientras que sus fans ya han votado por sus favoritos e incluso han sugerido otros nuevos.