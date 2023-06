“Supervivientes” es sin duda alguna uno de los realities más extremos de la televisión española, en el que sus participantes son sometidos a pruebas muy duras que sólo los más fuertes pueden resistir. ¿Quién no recuerda cómo ingresaron los concursantes y la manera en la que terminaron al salir de la competencia? Algo que ha quedado demostrado una vez más en la edición 2023, en la que varias celebridades cambiaron por completo su físico; y aunque casi todos bajaron de peso, muchos notaron que esto no pasó con Alma Bollo, quien dio a conocer que se debe a una enfermedad que padece. ¿Cuál es? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe precisar que la hija de Raquel Bollo y José Cortés ‘Chiquetete’, primo de Isabel Pantoja, permaneció en el programa 98 días y se convirtió en la décima expulsada. Su presencia fue muy polémica, ya que fue acusada de favorecer a su hermano Manuel Cortés, quien también formaba parte del formato; no sólo ello, pues tuvo varios encuentros candentes con Asraf Beno y cuando una vez fue nominada, dijo que no entendía la razón de estar en esa posición, ya que hizo más cosas que Bosco Blach, quien llegó a la semana final.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA ALMA BOLLO?

A raíz de que la joven fue la única participante de “Supervivientes 2023″ que no bajó de peso, incluso dijeron que había subido algunos kilos, ella no dudó en aclarar el motivo por el que su físico no cambió como el resto.

Alma Bollo tiene el Síndrome del Intestino Irritable (SII), conocido popularmente como colon irritable. “Yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la isla con ellos y ahora he vuelto con más. He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala. Os enseñaría mi barriga, pero es que me da vergüenza”, explicó en sus redes sociales, publicó Telecinco.

Su participación en "Supervivientes 2023" fue muy polémica y se ganó la antipatía de algunos seguidores del reality (Foto: Alma Bollo / Instagram)

Mientras daba a conocer la enfermedad que padece, no dudo en compartir el diagnóstico que le realizaron y la razón por la que su vientre estaba inflamado.

Debido a esta enfermedad, Alma debe seguir un tratamiento, aunque primero debe pasar con un internista para ser derivada a otro especialista que analizará bien su caso y determinará quién y cómo se debe llevar su mal.

“Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori, es una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy, mal”, mencionaba.

UNA ENFERMEDAD DE HACE AÑOS

Como lo dio a conocer Alma Bollo, antes de ingresar a “Supervivientes 2023″, ella ya padecía este mal hace varios años, pero las molestias comenzaron más con el paso del tiempo.

Esto la ha llevado a ir a realizarse un chequeo médico para analizar lo que tenía, por ello le realizaron análisis de sangre, de heces, entre otros.