La actriz Alma Cero y el cantante Edwin Luna fueron protagonistas de una mediática y polémica relación que empezó de la mejor manera, pero con el tiempo se convirtió en algo con muchos puntos negativos que habrían ocurrido en la interna de la misma y que no salieron a la luz, aunque siempre se habló de algunas cosas en modo de rumores.

Ambos empezaron su romance en 2014 y en el 2017 se casaron de manera civil. Cuando todos creíamos que estaban en el mejor momento de su relación, dos meses después se anunció que se divorciarían y que ya no seguirían como pareja, siendo esta una decisión que, supuestamente, él tomó.

Cinco años después, en los que no quiso dar muchos detalles al respecto, Alma Cero rompió su silencio acerca de este tema y contó su versión en una entrevista que ha dado de qué hablar, pues ha sacado al fresco varias intimidades y calificó de pesadilla su relación con el cantante regional.

¿POR QUÉ ALMA CERO CONSIDERA UNA PESADILLA LA RELACIÓN QUE TUVO CON EDWIN LUNA?

En una entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Alma Cero se animó a contar su versión de los hechos acerca de lo que vivió cuando se casó con Edwin Luna, allá por el año 2017. Sus recuerdos son tan malos que ella misma consideró como una pesadilla lo que experimentó.

La actriz contó que, durante una gira de promoción por Guatemala, Edwin Luna tuvo un comportamiento que la atemorizó, pues sacó una pistola del asiento de un auto y se apuntó él mismo, siendo algo que hasta hoy no puede sacar de su mente.

“Yo no entendía nada, estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio, no entendía. Me desesperé y me salí de mí, entonces metió la mano debajo de un asiento, saca una pistola y se la pone apuntando a la cabeza y me dice: ‘¡Ya!’, y yo dije: ‘Me voy’”, contó Alma Cero.

También recordó cuando, en una oportunidad, ambos se iban a convertir en padres, pero ella tuvo una pérdida. De acuerdo a lo manifestado por ella, llamó al cantante mientras estaba de gira para contarle y que vaya a su lado, lo cual fue en vano porque regresó a casa dos semanas después.

En esos instantes, la persona que acompañó a la actriz fue su hijo, quien hizo de todo para que su madre no se sintiera sola.

Edwin Luna es una de las estrellas de la música regional de México. (Foto: Edwin Luna / Instagram)

EL APRENDIZAJE LUEGO DE SU RELACIÓN CON EDWIN LUNA

Aunque considera como pesadilla aquella relación y matrimonio, Alma Cero reconoció que rescata algo bueno y fue la lección que le dejó todo esa mala experiencia.

“Creo que elegí mal y tuve que aprender a hacerme responsable de mis decisiones… Soy consciente de que decidí ir a Monterrey a darle mi luz a alguien más”, añadió.