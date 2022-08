CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Alma” es una serie española de Netflix que se estrenó el 19 de agosto de 2022 y sigue a Alma, una estudiante que tras la muerte su hermana gemela sufre un extraño accidente automovilístico en el que pierde la memoria y a casi todos sus compañeros.

Mientras lucha por recuperar sus recuerdos, Alma siente intriga por las cosas que le parecen conocidas, sobre todo, las relacionadas con su mejor amiga Deva, quien también murió en el terrible accidente. Además, comienza a ver sobras que la acechan y cosas que no tienen explicación.

En tanto, tras ser desconectado, Roque despierta milagrosamente, pero se comporta de manera extraña; Tom intenta asimilar que perdió una pierna y probablemente su beca de natación en Estados Unidos; y Diana le ruega a Bruno que la ayude a encontrar a su hermano Martin.

Deva asustada por la niebla poco antes del terrible accidente en "Alma" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE NEXT 365 DAYS”?

Gracias a que Bruno conoce la zona, logran encontrar a Martin con vida. Luego de recuperarse, cuenta que en las cuevas algo intentó apoderarse de su cuerpo, lo que tiene relación con las historias que el abuelo de Bruno relataba. Según el anciano, existe un demonio llamado Therion que, gracias a los esfuerzos de sus leales sirvientes, conocidos como las Cinco Sombras, regresa cada cierto tiempo.

A mitad de la primera temporada de “Alma”, Tom comparte con la protagonista sus últimos recuerdos con Lara, quien estaba enferman, y su grupo de amigos, además habla sobre la búsqueda del hexaspéculo sobrenatural. No obstante, no recuerda nada de su vida porque no es Alma, en realidad es Deva.

Mientras tanto, Martín, Bruno y Diana intentan descifrar las implicancias de la profecía que está en el libro que ha sido transmitido por generaciones. El accidente y otros eventos aparecen ahí. Cuando llega el momento el padre de Martin y Diana les revela que lo que sucedió en la montaña fue orquestado por las sombras para encontrar cinco cuerpos mortales que ocupar y traer a Therion en el cuerpo de Martin.

Además, les explica que Alma tiene la marca de la anomalía, así que es la encargada de abrir la puerta al advenimiento definitivo de Therion. Sin embargo, contrario a lo que ellos pensaban, su padre se ha esforzado por protegerlos y evitar que se cumpla las horribles profecías.

Incluso contrata matones para asesinar a los portadores de las sombras, pero nada de eso funciona porque las sombras no tardan en encontrar otros cuerpos. El único que no puede ser reemplazado es su hijo Martin, así lo mantiene en lugar seguro hasta la tercera luna, fecha en la que debe realizarse el ritual para traer al demonio.

Diana y Martin revisando el libro de las profecías en "Alma" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE NEXT 365 DAYS”?

¿Las sombras logran su objetivo?

A pesar de sus esfuerzos, el padre de Martin no puede evitar que las sombras vuelvan en Roque, Berta, Nico, Laura y Bruno. Tras la tercera luna, baja la guardia y permite que su hijo busque a Bruno sin saber que ahora es una sombra y que los objetos vitales para el ritual han desaparecido.

Cuando Diana se da cuenta que el tres que aparecía en el libro de profecías era en realidad un seis, es decir, el ritual debe realizarse en la noche de la sexta luna, ya es demasiado tarde porque Martin es rodeado por las sombras que se preparan para invocar a Therion.

¿El regreso de Therion es inevitable? ¿Martin será lo suficientemente fuerte para evitar que el demonio se apodere de él? ¿Roque, Berta, Nico, Laura y Bruno no recuperarán sus cuerpos?

¿Alma regresó a su cuerpo?

Cuando Deva recupera sus recuerdos y se da cuenta que está en el cuerpo de Alma, intenta comprender lo que está sucediendo y recurre a alguien que hizo algo parecido para encontrar respuestas.

Aunque se siente culpable no quiere renunciar a su vida. La sombra que veía y que creía era Lara es Alma intentando recuperar su cuerpo. Cuando el padrastro de Deva aparece y trata de asesinar a Alma por revelar que abusaba sexualmente de Deva, el alma de Alma considera aprovechar la oportunidad para regresar a su cuerpo, pero prefiere ayudar a su amiga empujando a su atacante.

Finalmente, Deva sale del cuerpo de Alma y junto al espíritu de Lara ayudan a que Alma regrese a su cuerpo. Más tarde, visita a Aurora, quien le entrega el collar de la “flor del agua” y le da la bienvenida a la Hermandad Blanca.