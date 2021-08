El famoso autor Almanzo Wilder, esposo de la también escritora Laura Ingalls Wilder, nació en el seno de una familia de granjeros, junto a sus padres y cinco hermanos. Como parte de la serie de novelas autobiográficas “Little House”, Laura escribió el libro titulado “Farmer Boy” sobre la infancia de su esposo en el norte de Nueva York.

Almanzo se hizo conocido en los libros de “Little House”, donde Laura escribió sobre su noviazgo y posterior matrimonio en “The Long Winter”, “Little Town on the Prairie”, “These Happy Golden Years” y “The First Four Years”.

Otras de las apariciones que tuvo fue en el capítulo 28 (‘Día de la mudanza’) de “By the Shores of Silver Lake”. El escritor se caracterizó por ser un hombre calmado, valiente y trabajador que amaba los caballos y la agricultura. También fue un gran carpintero.

Almanzo Wilder y Laura Ingalls. (Foto: Friendly Family Productions)

¿QUÉ NARRA FARMER BOY?

El libro cuenta la infancia de Wilder desde 1866, cuando tenía ocho años. Algunos de los momentos narrados incluyen su etapa escolar, cuando aprendió a arrear bueyes, la celebración del 4 de julio, entre otras escenas.

También hablan sobre cómo aprendió a lidiar con sus hermanos mayores, especialmente con Eliza Jane, quien más tarde sería la profesora de su futura esposa. Este ejemplar fue publicado en 1933 y es el segundo de la serie “Little House”.

MUDANZA A OCCIDENTE

La familia Wilder deja Burke en 1870 por las malas cosechas y se muda hacia el oeste, en Spring Valley, Minnesota, donde construyeron una granja. Nueve años después, Wilder y su hermanos mayores Royal y Eliza Jane se mudan a Dakota, donde conocen a Laura Ingalls.

Ingalls escribió sobre el personaje de Wilder en “The Long Winter”, donde cuenta cómo este arriesgó su vida para salvar del hambre a los pioneros de la ciudad durante el duro invierno de 1881, entre ellos la familia Ingalls.

SU MATRIMONIO CON LAURA INGALLS

Los jóvenes empezaron a salir por un par de años, en la época en que Laura recorría el pueblo de un lado a otro para enseñar en una escuela y un internado. El 25 de agosto de 1885, Wilder e Ingalls se casaron en De Smet por el reverendo Edward Brown. Su primera hija (Rose Wilder) nació un año después y más tarde, se convertiría en la autora Rose Wilder Lane, una famosa escritora política y filósofa.

Rose Wilder Lane, la hija de Laura Ingalls y Almanzo Wilder. (Foto: Friendly Family Productions)

La primera etapa del matrimonio no fue buena, la deudas y enfermedades como difteria los afectaron. Aunque sobrevivieron, el patriarca quedó con rezagos y la mala racha se extendió hasta 1889, cuando tuvieron un segundo hijo que falleció a las dos semanas y perdieron su casa debido a un incendio, así como sus cosechas.

Tras varias mudanzas, la familia encontró un espacio en Missouri donde construyeron la casa de sus sueños, un espacio con 10 habitaciones y una granja productiva de aves de corral, productos lácteos y frutas. Allí Almanzo vivió durante toda su vida, participando activamente en diversas actividades de la comunidad y la iglesia.

¿CÓMO MURIÓ ALMANZO WILDER?

El 23 de octubre de 1949, Almanzo falleció de dos infartos a los 92 años. Su esposa murió ocho años después, el 10 de febrero de 1957, y su hija, Rose Wilder Lane vivió hasta 1968. Los tres están enterrados en Mansfield, y muchas de las posesiones y trabajos manuales de Wilder se pueden ver hoy en ‘Rocky Ridge Farm’, así como en los sitios de Malone, Nueva York y Spring Valley, Minnesota. La Granja Rocky Ridge se conoce hoy como el Museo Laura Ingalls Wilder / Rose Wilder Lane.