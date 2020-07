La modelo Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores al afirmar que está evaluando abrir su propio canal de YouTube, sobre todo por la insistencia de sus seguidores, quienes esperan su contenido de manera más periódica.

Mediante sus historias de Instagram, la pareja de Paolo Guerrero interactuó con sus fans en el juego de “Preguntas y respuestas”. “¿Por qué no te animas a hacer un canal de YouTube”, le consultaron. A lo que la actriz afirmó que sí lo está considerando.

“Lo he pensado un millón de veces y no sé por qué no me he mandado a hacer un canal de YouTube. Es bastante trabajo, también la idea es que salga un video todas las semanas”, comentó.

La modelo señaló que si se animaría a lanzar de manera oficial su canal de YouTube le gustaría saber qué quieren conocer sus seguidores sobre ella. Es más, afirmó que hasta podría animar a Guerrero a aparecer en uno de sus videos.

Cabe señalar que Alondra García Miró se encuentra en Puerto Alegre, Brasil, pasando la cuarentena junto al seleccionado. Por el momento no conoce cuándo podrá retornar al Perú debido al cierre de fronteras.

