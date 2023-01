“Alquimia de almas” regresó con su segunda temporada a Netflix y los dos primeros episodios han retomado tres años después de los últimos acontecimientos. La serie coreana deberá continuar con el amor imposible entre Jang Uk y Nak Su, además de finalmente derrotar al culpable de tantas desgracias. Por ello, haremos un repaso de las familias de hechiceros más importantes.

El pasado sábado 21 de enero de 2023, la plataforma de streaming publicó los dos primeros episodios de la segunda parte del programa de época con elementos de fantasía.

Dentro de la historia de hechiceros y cambia almas, hay muchas familias y organizaciones que juegan papeles importantes, por lo que puede resultar confuso (sobre todo por los complicados nombres en coreano). Aquí les explicaremos acerca de las más importantes, pues albergan a los protagonistas.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 2 de “Alquimia de almas”.

¿CUÁLES SON LAS FAMILIAS DE HECHICEROS MÁS IMPORTANTES DE “ALQUIMIA DE ALMAS”?

1. La familia Park

En “Alquimia de almas”, la familia Park es la que está a cargo de supervisar y liderar Songrim, uno de los complejos más grandes y ricos de Daeho. Este lugar fue fundado por Seo Gyeong, el maestro legendario que acabó con la guerra de la Piedra de Hielo, por lo que los miembros suelen encargarse de los asuntos que tengan que ver con la hechicería. Por ejemplo, cazar a los cambia almas.

En la primera temporada, Park Jin era el líder de Songrim, pero decidió retirarse para evitar que castiguen a Jang Uk. Su sucesor fue su sobrino, Park Dang-Gu, dado que él nunca se casó ni tuvo descendencia.

Dentro de Songrim también se encuentra la enfermería llamada Sejukwon, dirigida por el maestro Heo Yeom y a la que se ha sumado su nieta Heo Yun-Ok.

El maestro Heo Yeom y Park Dan-Gu en la temporada 2 de "Alquimia de almas" (Foto: tvN y Netflix)

2. La familia Jin

Desde los tiempos de la guerra, la familia Jin es conocida por albergar a las sacerdotisas más poderosas del reino, por eso las líderes suelen ser mujeres. Ellas viven en Jinyowon, donde albergan toda clase de reliquias antiguas y muchas son peligrosas por haber sido creadas gracias al poder de la Piedra de Hielo.

Actualmente, la líder es Jin Ho-Gyeong, quien planea hacer heredera a su hija mayor Jin Bu-Yeon, quien nació con increíbles poderes divinos. Además, tiene una segunda hija llamada Jin Cho-Yeon.

3. La familia Seo

La familia Seo es otra de las más prestigiosas, pues se encarga de defender la fortaleza Seoho, la cual se encuentra alejada de la capital de Daeho. Suelen tener hechiceros poderosos y tienen la peculiaridad de tener linternas que representan las almas de todos sus miembros vivos. Cuando una se apaga, significa que el alma de la persona ha muerto.

El heredero de esta familia es Seo Yul, quien ha estado entrenando en Songrim desde su juventud. Otro miembro notable es la reina Seo Ha-Sun, quien es tía de Yul.

Hwang Min-Hyun como Seo Yul en la temporada 2 de "Alquimia de almas" (Foto: tvN y Netflix)

4. La familia Jang

Los Jang suelen albergar a la línea de los Wang Yu, es decir los protectores principales de la familia real y los líderes de Cheonbugwan. Sin embargo, luego de que Jang Gang desapareciera y cerrara el portal de energía de su hijo Jang Uk, quien estuvo a cargo fue el malévolo Jin Mu, el asistente del Wang Yu.

Sin embargo, Jang Uk sigue siendo la cabeza de la familia Jang y la majestuosa casa es administrada por la señora Kim Do-Joo, quien lo crió desde que nació.

Al final de la primera temporada de "Alquimia de almas", Jang Gang regresó y se sacrificó para salvar a Jang Uk y todos los que estaban dentro de la barrera (Foto: tvN y Netflix)

5. La familia real

Se podría decir que la familia real es la que más poder alberga, aunque solo por título. La asamblea de hechiceros no está necesariamente al servicio de la familia real, pero suelen cumplir con sus mandatos. Sin embargo, los Jin tienen una inmunidad especial, al estar a cargo de peligrosas reliquias.

Go Soon ascendió al poder luego de que su hermano, el rey Ko Sung, muriera sin supuestamente tener herederos. El nuevo príncipe es Go Won y la reina es Seo Ha-Sun.