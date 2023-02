CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda temporada de “Alquimia de almas: luz y sombra” (“Alchemy of Souls: Light And Shadow” en inglés), serie de televisión surcoreana dirigida por Park Joon-hwa, se emitió originalmente en tvN entre el 10 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023, pero estará disponible en Netflix desde el sábado 18 de febrero.

La nueva entrega del drama de fantasía y romance protagonizado por Lee Jae-wook,Go Yoon-jung, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Shin Seung-ho, Yoo Jun-sang, Oh Na-ra y Jo Jae-yoon cuenta con 10 episodios y empieza tres años después del trágico final de la primera temporada.

Mientras Naksu aún persigue a los residentes de Daeho y Jang Uk extermina a los cambiaformas del alma que se vuelven locos, Jin Bu-yeon busca desbaratar los planes de su madre: matrimonio forzado y el nacimiento de un futuro heredero Jinyowon.

Go Yoon-jung regresó a la temporada 2 de “Alquimia de almas” como Jin Bu-yeon, la hija mayor de la familia Jin (Foto: tvN y Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ALQUIMIA DE ALMAS”?

Luego de que el cuerpo de Naksu fue recuperado por la gente de Jinyowon, ella vive como Jin Bu Yeon y no recuerda nada sobre su pasado. Para evitar que se descubra su secreto, en la segunda temporada de “Alquimia de amas”, su madre y su maestro Lee la esconden en un anexo secreto. Pero ella está predestinada a encontrarse con Jang Uk, quien finge casarse con Bu Yeon para recuperar la piedra de hielo.

Jin Ho-gyeong intenta recuperar a Bu-yeon causándole un dolor insoportable. En tanto, los destellos de la memoria de otra persona llevan a Bu-yeon a descubrir más sobre la angustia pasada de Jang Uk.

Por otro lado, el príncipe heredero Go Won une fuerzas con Jang Uk para evitar que Jin Mu consiga hacer una nueva piedra de hielo. Uk no estaba en la fortaleza del norte, simplemente engañó al rey y a Jin Mu.

Aunque Go Won ha entrado en la organización secreta de Jin Mu y conoce sus planes, no se trata de un villano fácil de derrotar, ya que siempre tiene un as bajo la manga. Mientras continúa la búsqueda de la piedra de hielo, Jin Mu se prepara para la batalla con un ejército de cambiadores de almas leales.

Uk derrotó al Ave de fuego al final de la temporada 2 de "Alquimia de almas" (Foto: tvN y Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ALQUIMIA DE ALMAS”?

En el último episodio de la segunda temporada de “Alquimia de Almas”, Jin Bu-yeon, Seo Yul, Go Won, Park Dang-gu, Jin Cho-yeon y Sang-ho se preparan para el despertar del ave de fuego, una misteriosa criatura que fue contenido en un huevo dentro de Jinyowon y .podría causar una sequía devastadora.

Tras quemar a Jin Mu en el fuego del ave de fuego, Uk envía el huevo a Jin Bu-yeon, quien lo despierta y lo lleva al lago Gyeoncheondaeho, donde lo espera Uk para enfrentarlo. Gracias a un arco hecho con su energía y a la ayuda de Bu-yeon y la energía de las siete logran vencer al pájaro.

Después de informar de la victoria, Jin Bu-yeon se desmaya y se ve a Naksu en el estanque de almas. Naksu regresa y un año después, ella y Jang Uk viajan por el mundo buscando las reliquias de Jinyowon y se esfuerzan por traer la paz.

Por otro lado, la calma vuelve a Daeho. Park Jin y Kim Do-ju se encargan de los gemelos de Park Dang-gu y Jin Cho-yeon. Seo Yul abre Jeonjinggak a todos los que tienen talento.