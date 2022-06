La cantante Amaia Romero y el actor Eduard Fernández son las caras de la campaña encabezada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar el aumento en los casos de accidentes de tránsito en España.

Como se recuerda, el país es uno de los que mayor cantidad de muerte por incidentes vehiculares posee a nivel mundial, siendo que en el 2021 fallecieron más de 100 personas, la mayoría en verano.

Eduard Fernández protagoniza impactante spot contra los accidentes vehiculares (Foto: Eduard Fernández / Instagram)

AMAIA ROMERO Y EDUARD FERNÁNDEZ SON ATROPELLADOS

Debido a esta lamentable cifra, los actores se sumaron a la campaña, donde “fueron atropellados” por un conductor imprudente en una carretera fuera de la ciudad.

Romero explica la cantidad de muertos e indica que muchos de estos accidentes son “por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos”, y destaca que en muchas ocasiones “no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermano, tu hijo, o alguien famoso”.

Inmediatamente, una camioneta impacta de lleno a la ganadora de OT 2017 y la expulsa varios metros hacia adelante, siendo una famosa que muere por este problema.

Por el lado de Fernández, este comenta la problemática mientras se estaciona al lado de la autopista para atender una avería, el cual es una de las causas de muerte de conductores, el salir de su vehículo en una vía rápida.

Tras abandonar su vehículo, un auto plomo lo impacta, llevándose la puerta y al actor por delante, asesinándolo de forma instantánea.