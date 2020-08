Empieza setiembre, y al igual que Netflix, HBO y otras plataformas streaming Amazon Prime Video renueva su catálogo. A pesar de que algunos estrenos varían dependiendo del país, te contamos las principales series y películas que llegan a España para este noveno mes del año.

Uno de los superhéroes más queridos por los usuarios de esta plataforma está de regreso y se trata de “The Boys”, que estrenará su segunda temporada y lo mejor de todo es que sus tres primeros episodios estarán disponibles el día 4 de septiembre y, a partir de ese momento, se podrán ver nuevos capítulos cada semana.

Días previos se incorporará al catálogo de Amazon Prime Video títulos tan relevantes como ‘The Americans’ y ‘Buffy, cazavampiros’. Pero no solo grandes series estarán disponibles, sino también se apostará por dos producciones españolas y estamos hablando de ‘Fernando’, la docuserie que sigue al piloto Fernando Alonso en sus aventuras tras abandonar la Formula 1; y ‘Vamos Juan’, que pule la fórmula de ‘Vota Juan’ para ofrecer una sátira política redonda.

También se sumarán el documental original de Amazon ‘All In: The Fight for Democracy’, que retrata los obstáculos que impiden que el derecho al voto sea igual para todos en Estados Unidos. Además, también aterrizarán películas recientes como “Queen & Slim”, la oscarizada “El escándalo” y la terrorífica película “Feliz día de tu muerte 2”.

ESTRENOS DE AMAZON PRIME VIDEO EN SEPTIEMBRE DE 2020

SERIES EN AMAZON PRIME VIDEO – SEPTIEMBRE 2020

1 de septiembre

The Americans (Temporada 1 - 6 )

¡Llama a la comadrona! (Temporada 1-5)

Buffy, cazavampiros (Temporada 1-7)

4 de septiembre

The Boys (Temporada 2)

15 de septiembre

Bones (Temporada 1-12)

29 de septiembre

Vamos Juan (Temporada 2)

DOCUMENTALES EN AMAZON PRIME VIDEO - SEPTIEMBRE 2020

25 de septiembre

Fernando

31 de septiembre

All or Nothing: Tottenham Hotspur

PELÍCULAS EN AMAZON PRIME VIDEO – SEPTIEMBRE- 2020

1 de septiembre

La vida secreta de las palabras

5 de septiembre

María, reina de Escocia

7 de septiembre

El escándalo

8 de septiembre

Ha nacido una estrella

Crazy Rich Asians

14 de septiembre

Cómo entrenar a tu dragón 3

Feliz día de tu muerte 2

15 de septiembre

Smallfoot

All In: The Fight for Democracy

21 de septiembre

Queen & Slim

25 de septiembre

Perdiendo el este