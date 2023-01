La fama de Christian Nodal en la música no solo se ha quedado en él, sino que ha sido compartida en cada uno de los integrantes de su familia, como su padre y hasta su madre, Cristy, quien se ha convertido en una persona muy mediática, además de ser la mánager del artista. Ellos, no son los únicos, pues también sus hermanos han tomado mucha notoriedad en los últimos años.

Como sabemos, el actual novio de Cazzu tiene dos hermanos menores, con quienes lleva una muy buena relación, pese a que sus compromisos como cantante no le permite estar a su lado todo el tiempo que quisiera. Ambos integrantes de su familia han ido ganando reconocimiento en la calle y en las redes sociales.

Sin embargo, la que más atención se ha llevado es la hermana, Amely González Nodal, quien ha deleitado con sus publicaciones en Instagram a sus más de 300 mil seguidores, lo que la posiciona como una influencer en estos tiempos modernos, aunque todo hace indicar que no se dedica a ello.

¿A QUÉ SE DEDICA AMELY, LA HERMANA DE CHRISTIAN NODAL?

La joven de 20 años no es muy activa en las redes sociales, aunque eso no ha sido impedimento para que gane muchos fans en esas plataformas. Si bien no tiene muchas publicaciones en su perfil, ella ha cultivado una comunidad muy fiel a su lado y que podría aumentar si decide dedicarse por completo a ello.

Aunque sus perfiles sociales sean públicos, no podemos llegar a una conclusión sobre lo que ella hace en la actualidad, ya que, como lo expresamos, no suele publicar mucho. Lo que sí podemos rescatar de ella es que le gusta la moda, los viajes y que tiene una relación sentimental, aunque la identidad de este chico sea un misterio.

La hermana del cantante tiene más de 300 mil seguidores (Foto: Amely Nodal / Instagram)

¿AMELY NODAL SEGUIRÁ LOS CAMINOS DE SU HERMANO?

Christian Nodal cuenta con un talento de canto totalmente increíble que ha sabido explotar con el paso de los años para posicionarse como uno de los principales exponentes de la música en su país y, como era de esperarse, es algo que viene de familia y que ha compartido con sus hermanos.

Por ejemplo, Amely tiene también un buen registro en su voz y en el pasado ha cantado algunos temas que compartió en sus redes sociales, lo que nos hace suponer que podría dedicarse a lo mismo. Sin embargo, todo hace entender que esto no sucederá, pues no hay indicios de que trabaje en ello y, si quisiera, ya debería hacerlo.