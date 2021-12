La telenovela turca “Amor a segunda vista” se ha convertido en una de las favoritas del público español. La ficción, protagonizada por Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy, se ha ganado el corazón del público con divertidos momentos y conmovedoras situaciones que surgen en la relación de Zeynep y Fatih.

La producción otomana, también conocida como “Ask Yeniden”, apareció por primera vez en Turquía el 10 de febrero de 2015, pero eso no ha sido impedimento para que se siga emitiendo a nivel internacional. La ficción llamó la atención del público porque sus protagonistas son dos reconocidos actores: Özpirinçci, protagonista de “Mujer” (“Kadin”) y Gülsoy, actor de “Mi hija” (“Kizim”).

“Amor a segunda vista” se emite en España por la señal de Divinity con buenos cifras de audiencia. El lunes 6 de diciembre comenzará la segunda temporada de la telenovela turca con un capítulo emocionante, donde los protagonistas confesarán toda la verdad a sus familias. Es por ello que aquí te adelantamos qué ocurrirá de la semana del lunes 6 al viernes 10 de diciembre.

“Amor a segunda vista” se emite en España por la señal de Divinity (Foto: Süreç Film)

1. ZEYNEP Y FATIH REVELAN TODA LA VERDAD A SUS FAMILIAS

Zeynep le propone a Fatih confesar a sus familias toda la verdad de cómo surgió su relación. Los Taskin no reaccionan mal al saber todo lo sucedido, pero los Sekercizade sí se molestan y no se muestran tolerantes con la pareja.

Gülsüm pierde el conocimiento cuando se entera que Selim no llevan su sangre. Ante esto, Fehmi culpa a su hijo de todo: “Tú puedes quedarte en esta casa, pero esa mujer y ese niño, que no es mi nieto, se van”.

2. ZEYNEP Y FATIH SE VAN A VIVIR A CASA DE LOS TASKIN

Fatih, que no piensa dejar sola a su esposa, se marcha con ella a vivir a casa de los Taskin. “No os preocupéis, este es vuestro hogar y podéis estar con nosotros el tiempo que necesitéis”, afirma Yadigar al mismo tiempo que se levanta junto con Ayfer para prepararles una habitación.

3. FEHMI LE HACE UNA PROPUESTA A SU HIJO

Luego de conocer la verdad, Fehmi visita a su hijo y le ofrece volver a la mansión con ellos a cambio de que deje a Zeynep. “Esa mujer no te hará ningún bien y no debes cuidar al hijo de otro hombre. Nosotros somos tus seres queridos”, afirma el señor. El chico se niega y no le hace caso a su propuesta: “Si tengo que elegir, me quedo con ellos”.

Özge Özpirinçci interpreta a Zeynep en “Amor a segunda vista” (Foto: Süreç Film)

4. MUKKADES CHANTAJEA A FATIH

Mukkades también trata de que su hijo entre en razón y lo chantajea para que abandone a Zeynep. “Si no vienes conmigo, perderás toda tu herencia”. Fatih no cede a la presión y se mantiene firme de estar al lado de su esposa y a su hijo. Eso sí, regresa momentáneamente a visitar a su abuela y pedirle perdón por mentirle.

5. ORHAN HABLA CON ZEYNEP SOBRE ERTAN

El chico pone en debate la posibilidad de que el entrenador se entere de que Selim es su hijo y reclame la custodia. Taskin le deja claro a su primo que su exnovio nunca sabrá de la existencia del menor y jamás permitirá que se lo lleve.