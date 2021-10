Protagonizada por Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy, “Amor a segunda vista” (“Ask Yeniden” en su idioma original) es una telenovela turca que ha conquistado al público español con la historia de Fatih y Zeynep, quienes se conocen en un vuelo de regreso a Estambul y deciden fingir estar casados. El joven millonario para evitar que su familia lo obligue a casarse con Irem, y Zeynep porque no sabe cómo explicarle a su familia que fue abandonada por su novio y se convirtió en madre soltera.

Esta telenovela cuenta, en su emisión original, con un total de 59 episodios de 90 minutos cada uno. Además, cuenta con tan solo dos temporadas. En Turquía, se emitió desde el 10 de febrero de 2015 hasta el 14 de junio de 2016.

Tamer Levent (Sevket) Lale Başar (Mukaddes Şekercizade), Orhan Alkaya (Fehmi Şekercizade), Nazlı Tosunoğlu (Yadigar Günay), Tülin Oral (Gülsüm Şekercizade), Sema Keçik (Meryem Özer), Tunca Aydoğan (Vahit), Can Sipahi (Orhan Günay), y Nilay Deniz (Selin Şekercizade) son algunos de los actores que completan el elenco de “Amor a segunda vista”.

(Foto: Süreç Film)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “AMOR A SEGUNDA VISTA” POR DIVINITY ESTA SEMANA?

“Amor a segunda vista”, que se estrenó el pasado viernes 1 de octubre, se trasmite de lunes a viernes a las 17:15 horas a través de Divinity en España.

Los usuarios también pueden ver los nuevos episodios, de manera online y en directo, por medio de la plataforma de streaming Mitele PLUS, que contará con todos los capítulos estrenados hasta el momento y adelantos exclusivas de “Ask Yeniden” y otras telenovelas turcas.

Debido al éxito de “Amor a segunda vista”, Mediafest anunció que el melodrama turca también se estrenará en Telecinco, el viernes 15 de octubre de 2021 a las 8:00 pm.

Pero, ¿tendrá en mismo éxito que “Mujer” y “Mi hija” o tendrá el mismo destino que “Love Is in the Air” y “Mi hogar, mi destino”?

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

En el próximo capítulo de “Amor a segunda vista”, Fatih y Zeynep siguen intentado localizar a Orham y Selin, en medio de su búsqueda la tensión y conexión entre ellos se hace más que evidente. ¿Qué significará para su relación?

Por otro lado, a pesar de las súplicas de Zeynep, Sevket se niega a revelar cualquier información, así que la joven decide utilizar a los secuaces de su padre, pero solo consigue discutir con Fatih.

Tras descubrir lo ocurrido, Irem, la ex de Fatih, decide hacerlo público, lo que coloca a la familia en el foco mediático. ¿Qué planea la villana para recuperar a su exnovio? Por lo pronto, parece que cuenta con el apoyo de la familia de Fatih.