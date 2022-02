España es uno de los países donde las telenovelas turcas tienen mucho éxito, es por ello que varias cadenas de televisión apuestan por estas historias. Por ejemplo, Divinity, el canal español de señal abierta, cuenta con una gran variedad de ficciones turcas en su programación como “Luz de esperanza”, “Amor Lógica Venganza”, “Me robó mi vida” y “Amor a segunda vista”, producciones que tienen mucha acogida entre los espectadores.

Y es que en los últimos años las series turcas han tomado mayor protagonismo en la pantalla chica, demostrando por qué son todo un fenómeno de masas. “Love Is in the air”, “Mi hija”, “Mujer” y “Madre”, son prueba de ello, producciones que han sido lideres de audiencia, no solo en su país de origen, también en España y varios países de América Latina.

Si eres seguidor de las telenovelas turcas y no te quieres perder ningún capítulo, aquí te dejamos la guía completa de la parrilla de Divinity. Toma nota y de tus historias favoritas. Aquí la programación de esta semana, del 7 al 11 de febrero, del canal español.

HORARIO SEMANAL DE LAS TELENOVELAS TURCAS DE DIVINITY

“Huérfanas” | 16:35 horas

Cinco adolescentes tendrán que hacer frente a las múltiples dificultades de la vida hasta alcanzar la mayoría de edad mientras viven en un orfanato.

“Nuestra historia” | 17:30 horas -17:35 horas

Filiz es una joven que se ve obligada a cuidar a sus cinco hermanos pequeños desde que su madre les deja. Sin embargo, todo cambia al aparecer Baris, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella y su familia.

“Amor a segunda vista” | 18: 20 horas

La telenovela turca “Amor a segunda vista” cuenta la historia de Fatih y Zeynep, dos jóvenes desesperados de distintos orígenes que cruzan sus vidas en un vuelo de regreso a sus casas en Turquía. A partir de ese momento, deciden fingir un matrimonio para librarse de sus familias, pero no todo sale como lo esperaban.

“Ada Masali: El cuento de la isla” | 18:55 horas

La serie turca “Ada Masali” comenzó a emitirse el 5 de noviembre de 2021 a través de señal de Divinity. Desde entonces, la telenovela estrena episodios nuevos de lunes a viernes. Esta semana, del lunes 17 al viernes 21 de enero, el horario será a las 19:05 horas.

“Amor Lógica Venganza” | 19:45 horas

“Amor, lógica, venganza” (“Ask Mantik Intikam” en su idioma original) es una serie de televisión turca que fue estrenada en junio de 2021 en su país de origen. La historia es una adaptación del drama surcoreano “Cunning Single Lady”, la cual promete cautivar a la audiencia española desde el primer capítulo.

“Chefs de élite” | 20: 10 horas

‘Chefs de élite’ nos traslada hasta el prestigioso instituto gastronómico Auguste Armand, en la Camarga francesa. Allí, sus alumnos, los profesores y el personal deberán hacer frente a la dura competencia.

“No sueltes mi mano” | 20:40 horas

‘No sueltes mi mano’ (Elimi Bırakma) es la adaptación turca del gran éxito coreano ‘Capricho del destino’. Esta versión, protagonizada por Alp Navruz y Alina Boz, ha sido todo un éxito en más de 20 países y está llamando la atención del público español.

“Luz de esperanza” | 22:15 horas y 22:20 horas (Doble horario)

Omer es encarcelado acusado de un robo. Al tiempo, su mujer pierde la hija que estaba esperando. Pero aquí nada es lo que parece y once años después Omer vuelve para vengarse de quienes le tendieron una trampa y le robaron a su pequeña.

“Me robó mi vida” | 23:10 horas

Bahar es adoptada, pero ella no lo sabe. Su abuelo la entregó a los sirvientes de la casa quienes la criaron como a su hija. Años después, el anciano, arrepentido, decide contar la verdad, pero su muerte complicará aún más el futuro de su verdadera nieta.

“Içerde: Nada Es Lo Que Parece” | 01:20 horas - 02:10 horas- 03:00 horas- 03-40 horas

La historia de dos hermanos separados, ahora en lados opuestos de la ley, que se enfrentan sin darse cuenta de su fraternidad.

“Kuzey Güney: Dos Hermanos Y Un Mismo Amor” | 04:20 horas

Kuzey Güney está basada en la miniserie estadounidense de los años 70 ‘Hombre rico, hombre pobre’. Dos hermanos separados por un delito y enamorados de una misma mujer.