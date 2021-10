“Amor a segunda vista” sigue conquistando corazones en España. De hecho, se convirtió en el mejor estreno histórico para una ficción de este país en Divinity, superando así a “Love Is in the Air”, la favorita -hasta el momento- del canal de Mediaset. El éxito de la comedia romántica puede estar relacionado con sus protagonistas: dos caras muy conocidas en territorio ibérico: Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy.

Originalmente titulada “Ask yeniden”, llegó a España en octubre de 2021, pero en su país de origen el estrenó se realizó hace algunos años. En 2015, la telenovela turca se alzó en un hit de audiencia en su emisión en Fox Turquía, donde fue líder absoluto de su franja. Debido a la gran aceptación, fue vendida a más de una treintena de países en todo el mundo.

En la historia, Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy son dos completos desconocidos que coinciden en el mismo vuelo de regreso a casa. Ninguno está preparado para hacer frente a las obligaciones familiares, así que deciden afrontarlo juntos fingiendo estar casados. La actriz interpreta a Zeynep Taşkın y el actor es Fatih Şekercizade. Conoce, a continuación, un poco más de la protagonista.

Zeynep Taskin tiene a su hijo entre sus brazos, mientras ven la computadora en su habitación (Foto: Süreç Film)

QUIÉN ES ZEYNEP TASKIN EN “AMOR A SEGUNDA VISTA”

Zeynep Taşkın es una chica hermosa, encantadora y natural. Es de la región del Mar Negro. Su principal característica es que es directa, tanto que a veces suele no tener un buen tacto a la hora de comunicarse. Aunque por fuera parece una montaña indestructible, en realidad es una mujer con un corazón muy delicado. No suele mostrarle a la gente sus heridas y, por el contrario, le gusta jugar a ser la más fuerte.

Zeynep vive feliz con su padre y su tía hasta que descubre el amor en un joven. Así decide viajar a Estados Unidos, a pesar que su familia no lo había aprobado. Se escapa a buscar a su gran amor, pero su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada. Eso, sin embargo, no será lo más difícil a lo que se deberá enfrentar.

La protagonista de “Amor a segunda vista” descubre que su novio, por quién dejó Turquía para vivir una vida juntos en tierras norteamericanas, no quiere convertirse en padre y la abandona a su suerte. Pese a ello, Zeynep Taşkın decide seguir adelante con su embarazo y convertirse en una gran madre.

Tras el nacimiento de su hijo, descubre lo difícil que es ser una madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Desesperada, decide regresar a Turquía y durante el vuelo conoce a Fatih (Buğra Gülsoy), un joven millonario prometido a una mujer a la que no ama. Ambos tienen una historia en común: han fracasado en el amor. Cansados de las críticas, deciden fingir estar casados. ¿Con el tiempo, esta farsa se convertirá en un verdadero amor?