“Amor, lógica, venganza” (“Ask Mantik Intikam” en su idioma original) es una serie de televisión turca que fue estrenada en junio de 2021 en su país de origen. La historia es una adaptación del drama surcoreano “Cunning Single Lady”, la cual promete cautivar a la audiencia española desde el primer capítulo.

Esta comedia romántica está protagonizada por Burcu Özberk, quien es conocida por su participación en “Trampa de amor”, e İlhan Şen que en su filmografía tiene series como “Ramo”. También son parte del elenco Melisa Döngel, actriz que dejó su papel de Ceren en “Love Is in the air” para aceptar este proyecto, y Burak Yörük, de “20 minutos”.

“Amor, lógica, venganza” es la comedia romántica más vista de Turquía y llegará a España a través de Divinity, el canal de Mediaset que sigue apostando por las ficciones otomanas tras los altos índices de audiencia.

¿DE QUÉ TRATA “AMOR LÓGICA VENGANZA”?

“Amor, lógica, venganza” narra la historia de Esra Erten (Burcu Özberk) y Ozan Korfali (Ilhan Şen), quienes se casan siendo muy jóvenes, pero por diferentes motivos terminan divorciándose.

Años después, sus caminos se vuelven a cruzar y cada uno se encuentra en posiciones muy diferentes. Esra se encuentra desempleada, mientras que Ozan pasó de ser un chico tímido a convertirse en el director ejecutivo de una importante empresa.

Esra empieza a trabajar en la compañía de Ozan, por lo que se ven obligados a relacionarse. Poco a poco se irá descubriendo cuál fue la razón de su separación años atrás y se podrá ver que donde hubo fuego, siempre quedan cenizas.

Sin embargo, no están solos, en la empresa también veremos a Çalğa y Çinar, dos hermanos que no pondrán nada fácil el camino de la reconciliación de la expareja.

La historia de amor de Ozan Korfali y Esra Erten es un éxito en su país de origen (Foto: Fox Turquía)

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR LÓGICA VENGANZA”

Burcu Özberk como Esra Erten

Ilhan Şen como Ozan Korfali

Burak Yörük como Çinar Yilmaz

Melisa Döngel como Çalğa Yilmaz

Günay Karacağlu como Zümrüt Korfali

Zeynep Kankonde como Mensekşe Erten

Süleyman Atanisev como Yalçin Erten

Mehmet Korhan Firat como Ekrem Erten

Birgül Ulusoy como Reyhan Korfali

Ceren Koc como Elif Korfali

Sedva Baş como Zeynep

Tarik Şerbetiçoğlu como Musa

La telenovela turca cuenta con un reconocido elenco (Foto: Fox Turquía)

FECHA DE ESTRENO DE “AMOR LÓGICA VENGANZA” EN DIVINITY

La telenovela turca “Amor, lógica, venganza” aún no tiene fecha de estreno en Divinity; sin embargo, de acuerdo con el avance que publicó el canal de televisión español será muy pronto.