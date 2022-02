¿Qué causó el fin de “Amor lógica venganza”? La teleserie turca “Aşk Mantık İntikam” arrancó con buen pie con la audiencia turca, pero FOXTV tomó la decisión de ponerle fin en corto tiempo a la ficción protagonizada por Burcu Özberk y Ilhan Şen. ¿A qué se debe la drástica cancelación?

La telenovela, que se inició en el verano otomano, le seguirá los pasos a otras producciones que también ha cancelado Fox TV. De manera reciente se anunció que no continuarán “The Tale of the Far City”, “Last Summer”, “Liars and Candles”, “Of Course One Day”, “The Guest y Elkiz”, y “Unlawful Lands”.

El fin de Logic İntikam, que se transmite en Fox TV los viernes por la noche, se anunció después de 8 semanas al aire, pero aún falta para que se realice su capítulo final. La serie se centra en Esra y Ozan, quienes se casaron siendo muy jóvenes y poco después se dieron cuenta de que no era su momento. Años después, viven vidas muy diferentes. Él es el CEO de éxito de una empresa y ella no encuentra trabajo.

¿POR QUÉ FUE CANCELADA “AMOR LÓGICA VENGANZA” EN TURQUÍA?

La razón por la que la cadena Fox decidió cancelar Amor lógica venganza, de acuerdo con Sensacine y el medio turco Yademin, fue la disminución de los números de audiencia, debido a la gran competencia. En su horario se emiten “Yalniz Kurt”, una serie que se estrenó el 28 de enero y que ha resultado ser un éxito; y “Arka Sokaklar”, una veterana de la parrilla que cuenta con un público fiel.

Otro de los problemas fue que la trama de “Amor lógica venganza” se iba enredando cada vez más. Se dice que la aparición del personaje Rüya (Sebahat Kumaş), una joven de gran ambición que quiere subir puestos como sea.

Y es que, al parecer, lo que buscan los televidentes de esta serie turca es algo más ameno y simpático y, en los últimos episodios, se han encontrado con conflictos que no esperaban y que no terminan de encajar en la narrativa.

¿CUÁNDO TERMINARÁ “AMOR LÓGICA VENGANZA” EN TURQUÍA?

La ficción llegará a su fin en abril con el episodio 39. Hasta el viernes 4 de febrero se han emitido 31 episodios, por lo que le quedan dos meses más para que los guionistas puedan cerrar la historia de una manera satisfactoria para los espectadores.

¿DE QUÉ TRATA “AMOR LÓGICA VENGANZA”?

“Amor, lógica, venganza” narra la historia de Esra Erten (Burcu Özberk) y Ozan Korfali (Ilhan Şen), quienes se casan siendo muy jóvenes, pero por diferentes motivos terminan divorciándose.

Años después, sus caminos se vuelven a cruzar y cada uno se encuentra en posiciones muy diferentes. Esra se encuentra desempleada, mientras que Ozan pasó de ser un chico tímido a convertirse en el director ejecutivo de una importante empresa.

Esra empieza a trabajar en la compañía de Ozan, por lo que se ven obligados a relacionarse. Poco a poco se irá descubriendo cuál fue la razón de su separación años atrás y se podrá ver que donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. Sin embargo, no están solos, en la empresa también veremos a Çalğa y Çinar, dos hermanos que no pondrán nada fácil el camino de la reconciliación de la expareja.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR LÓGICA VENGANZA”?