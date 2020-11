Creada y escrita por Lisa Langseth, “Amor y anarquía” es la segunda serie sueca de Netflix , después de “Quicksand”. La serie comedia romántica narra la historia de Sofie, una consultora ambiciosa y madre de dos hijos. Cuando recibe la orden de reestructurar una editorial antigua, su vida extremadamente ordenada comienza a desmoronarse.

Conoce al joven experto en informática Max y comienza un juego de seducción que desafía las normas de la sociedad y los hace revaluar sus vidas. Poco a poco las consecuencias se vuelven más grandes e incontrolables.

“Amor y anarquía” cuenta con un elenco encabezado por Ida Engvoll, junto a ellas están Björn Mosten como Max, Reine Brynolfsson como Friedrich, Björn Kjellman como Ronny, Gizem Erdogan como Denise y Johannes Bah Kuhnke como Johan.

Los ocho episodios de la primera temporada de la ficción nórdica están disponibles en Netflix recién desde el miércoles 4 de noviembre de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

Björn Mosten interpreta a Max en "Amor y anarquía" (Foto: Netflix)

¿"AMOR Y ANARQUÍA" TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento el gigante no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie, pero por lo visto en el último capítulo de la primera temporada, es probable que la historia de Sofie y Max continúe.

A medida que el juego avanza, los desafíos se vuelven más complicados e incluso ponen en riesgo sus trabajos en la editorial. En ese momento Sofie decide terminar con todo y aunque luego ellos arreglan las cosas no queda claro qué sucederá con ellos. Tal una segunda temporada de “Amor y anarquía” sirva para ahondar en el tema.

Por el momento, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tardar al menos seis semanas, tiempo en el que evalúa la respuesta de la audiencia. “Cuando estamos invirtiendo, decidimos cuánto invertir en función de la audiencia que aparecerá”, dijo la directora de contenido original de Netflix, Cindy Holland, en una conferencia en 2019 a través de Deadline.

“Si la audiencia no aparece, pensamos en la razón para continuar invirtiendo en algo que no funciona tan bien como esperábamos. Obviamente, la aclamación de la crítica también es importante, pero realmente estamos tratando de estirar nuestros dólares de inversión tanto como podamos y compensar el dinero de nuestros inversores, es suyo, no nuestro”, agregó.

Ida Engvoll interpreta a Sofie en "Amor y anarquía" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “AMOR Y ANARQUÍA”?

Si Netflix renueva “Amor y anarquía” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios de la serie se estrenen en a fines del 2021.