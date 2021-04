“Amor y monstruos” ha debutado en Netflix, renunciando a un lanzamiento cinematográfico como lo han hecho muchas películas recientemente. La película de monsterpocalypse protagonizada por Dylan O’Brien (Maze Runner) ha sido bien recibida hasta ahora por la crítica, incluidos nosotros.

La película ha sido rateada con cuatro estrellas, en particular alabando la actuación de O’Brien y, por supuesto, el buen perro. La película sigue a Joel (O’Brien) mientras se abre paso a través de la tierra cargada de monstruos para encontrar a su novia de la escuela secundaria, Aimee (Jessica Henwick), y descubrir más sobre sí mismo en el camino.

Gracias a su llegada a la plataforma de streaming, “Amor y monstruos” ha generado un gran interés. Como resultado, los fanáticos que han visto la película se han preguntado si habrá un “Amor y monstruos 2” después de que el final de la primera película deje la puerta abierta para una secuela.

“Amor y monstruos” es una película muy dulce y entrañable, por lo que el hecho de que exista la posibilidad de que exista una secuela emociona mucho a la audiencia. Para explicar cómo el final establece una posible secuela, sigue leyendo. Alerta de spoilers de “Love and Monsters”.

“LOVE AND MONSTERS”, ¿TENDRÁ SECUELA?

El apocalipsis de los monstruos ocurrió siete años antes de los eventos de la película, cuando un meteoro que se dirigía a la Tierra fue detenido por las naciones del mundo enviando cohetes y explotando. Desafortunadamente, los químicos de los cohetes llovieron sobre la Tierra y causaron que todos los animales de sangre fría se transformaran en monstruos gigantes y feroces.

La gente vive en colonias escondidas y aisladas, a menudo subterráneas. La mayor parte de la película tiene lugar en el “presente” y sigue a Joel mientras se dirige a la costa para encontrar a Aimee. Hacia el comienzo de su viaje, conoce a un perro llamado Boy, cuyo dueño original presumiblemente murió, aunque Boy lleva su vestido rojo con él a todas partes. Boy se une a Joel, y la pareja conoce a otro dúo: Clyde y Minnow que se dirigen a la seguridad en las montañas donde el frío y la altura los mantienen a salvo de la mayoría de los monstruos.

Clyde y Minnow, que han perdido a su hijo y su padre respectivamente, le enseñan a Joel importantes lecciones sobre cómo sobrevivir. Finalmente, se separan mientras Joel continúa hacia el oeste con Boy, pero un encuentro mortal, en el que Boy casi los mata, lleva a Joel a gritarle al perro y Boy huye. Joel, al borde de la muerte, es rescatado nada menos que por Aimee. Aunque está emocionada de verlo, confiesa que en realidad no esperaba que viniera y muchas cosas han cambiado en los años intermedios, incluida la muerte de alguien con quien era muy cercana.

Love and Monsters llegó a Netflix internacionalmente el 14 de abril de 2021. (Foto: Netflix)

En un movimiento sorprendente, Joel acepta esto, incluso reconociendo lo ridículo que fue de su parte venir hasta allí sin decírselo primero. Aimee le presenta su colonia, pero Joel tiene sus sospechas que finalmente se prueban ciertas cuando un superviviente recién llegado llamado Cap revela que ha venido a robar sus suministros y escapar en un yate tirado por un monstruo cangrejo gigante. controlado a través de un cable electrificado. Se produce una pelea y Boy hace un regreso heroico para ayudar.

Joel y Aimee ganan cuando Joel, mirando a los ojos del monstruo, lo considera amigable y lo deja ir, lo que hace que el cangrejo vaya tras Cap y sus secuaces, antes de desaparecer en el agua. Joel regresa a su colonia y los ayuda a abrirse camino hacia las montañas, mientras que Aimee lleva allí también a su colonia de ancianos sobrevivientes. La película termina con Clyde y Minnow en las montañas cubiertas de nieve, escuchando el grito de guerra de Joel a través de la radio, animando a las distintas colonias a aventurarse por encima del suelo y dirigirse a las montañas donde todos pueden sobrevivir juntos.

La película está ambientada siete años después de que la destrucción de un meteoro causara que animales de sangre fría se transformaran en monstruos gigantes mortales. (Foto: Netflix)

Clyde y Minnow especulan sobre si Joel sobrevivirá a la caminata, y la película termina. Claramente, hay mucho espacio para una secuela. Joel y su colonia tienen un largo camino por recorrer, al igual que Aimee y la de ella. Mientras tanto, hay miembros de otras colonias en los EE. UU. Que necesitan seguridad y, presumiblemente, también en otros países, ya que los monstruos pueden viajar por mar.

Sin embargo, queda por ver si obtenemos o no un “Love and Monsters 2″. Sin embargo, su desempeño en taquilla ha sido positivo, incluso con el lanzamiento mixto de cine y plataformas de streaming. Según IndieWire, en su primer fin de semana, “Love and Monsters” debutó en el número uno tanto en Apple TV como en FandangoNow y recaudó $ 255,000 en la taquilla tradicional. Aún no ha habido rumores sobre una secuela de Paramount, pero dada la recepción positiva de los críticos y la nominación al Premio de la Academia por Mejores Efectos Visuales.