Dirigida por Michael Matthews, “Amor y monstruos” (“Love and Monsters” en su idioma original) es una película producida por Shawn Levy (“Stranger Things”) para Netflix. La comedia posapocalíptica sigue a Joel mientras se abre paso a través de la tierra llena de monstruos para encontrar a su novia de la escuela secundaria, Aimee.

Siete años después de que una horda de monstruos arrasara el mundo, Joel reúne el valor para abandonar su escondite en el subsuelo y arriesga todo en un viaje de 150 kilómetros para reencontrarse con su novia, y en el camino tendrá que desafiar peligrosos animales mutantes y encontrará amistades inesperadas y también algunos enemigos.

Dylan O’Brien es el protagonista de “Amor y monstruos” y actores como Jessica Henwick, Michael Rooker, Ariana Greenblatt, Dan Ewing, Ellen Hollman, Tre Hale, entre otros, completan el elenco. Pero ¿Quién es quién en la película de Netflix?

DYLAN O’BRIEN ES JOEL DAWSON

O’Brien interpreta a Joel, un joven que tras perder a sus padres y vivir varios años encerrado en un bunker junto a su nueva comunidad, decide salir al mundo exterior y buscar a su novia, pero en su recorrido demuestra que es capaz de sobrevivir y de luchar por lo que le importa.

Dylan O'Brien interpreta a Joel Dawson en "Amor y monstruos" (Foto: Paramount Pictures)

JESSICA HENWICK ES AIMEE

Aimee lejos de ser una damisela en peligro es una joven fuerte que lidera una comunidad de personas mayores que viven cerca de la playa. Ella fue novia de Joel antes del apocalipsis, pero a pesar de la distancia se han mantenido en contacto a través de una radio, aunque eso no significa que sigan teniendo una relación amorosa.

En una entrevista con Screen Rant, Jessica Henwick dijo que, “Aimee es una líder nativa. Ella es bastante fuerte e independiente de la mente. Creo que esos son los verdaderos cimientos de su supervivencia. Cuando nos reunimos con ella y pasa el tiempo, puedes ver cómo ha capeado la tormenta. Es físicamente capaz y creo que tiene una buena cabeza sobre los hombros”.

“Aimee vive en una colonia costera que, curiosamente, está compuesta en su totalidad por personas mayores. Lo cual es una buena yuxtaposición con Joel viviendo en un búnker lleno de gente joven. Su madre la trajo allí, y se encontró en esta posición de liderazgo porque es muy joven”, agregó.

Jessica Henwick interpreta a Aimee en "Amor y monstruos" (Foto: Paramount Pictures)

MICHAEL ROOKER ES CLYDE DUTTON

Clyde es un sobreviviente del apocalipsis monstruoso que recorre el nuevo mundo junto a una niña de ocho años. En el camino, el personaje de Michael Rooker se encuentra con Joel, con quien comparte algo de la sabiduría que ha acumulado.

“El personaje en sí le da la bienvenida a Dylan a este pequeño grupo familiar instantáneamente. Él y Minnow siguen diciendo: “Oh, sí. ¿Eres un ladrón de comida?” Todavía están un poco recelosos de él, pero después de darse cuenta, “Creo que estás bien”, es muy positivo. Terminó siendo una experiencia muy positiva para este personaje formar equipo con Dylan. Incluso le pedimos que viniera con nosotros, ¿sabes? Es una especie de extraño. Definitivamente es un extraño, pero todavía confiamos en él lo suficiente como para permitirle venir con nosotros y estar a salvo”, dijo Rooker al medio antes mencionado.

Michael Rooker interpreta a Clyde Dutton en "Amor y monstruos" (Foto: Paramount Pictures)

ARIANA GREENBLATT ES MINNOW

Minnow es una niña de ocho años ruda que recorre el nuevo mundo junto a Clyde. Aunque sabe mucho de monstruos y de supervivencia, también tiene un corazón muy noble, y se encariña con Joel y su perro ‘Boy’.

“Bueno, ella es tan joven, entonces este es el único mundo que realmente conocía. Su compañero en el crimen es Clyde, interpretado por el maravilloso Michael Rooker. [Clyde] realmente la ha guiado y la ha convertido en la maravillosa guerrera sobreviviente que realmente es. Siento que es súper inspiradora para muchas personas que verán como, no importa cuán joven seas, puedes ser tan valiente y valiente en cualquier cosa que hagas”, contó Ariana Greenblant.

Sobre su vínculo con Clyde dijo: “Son como una relación de padre e hija, pero lo descubriremos, no quiero estropear nada, pero no son padre e hija. Pero sí, la relación es genial. Siento que es bastante igual, para ser honesto, aunque él es un chico mayor y yo era una niña tan pequeña. Entonces, me parece genial ver esa relación y dinámica a lo largo de la película”.

Ariana Greenblatt interpreta a Minnow en "Amor y monstruos" (Foto: Paramount Pictures)

DAN EWING ES CAP

Dan Ewing interpreta a Cap, un hombre que junto a su tripulación, conformada por Dana y Rocko, se pone en contacto con la comunidad de Aimme con la promesa de una vida mejor alejada de los aterradores monstruos. ¿Pero cuáles son sus verdaderas intenciones?