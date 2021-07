“Masters of the Universe: Revelation”, la nueva serie animada inspirada en He-Man y los Amos del Universo de 1983, arribó a Netflix el 23 de julio con cinco capítulos. La ficción es una secuela de la serie ochentera, es decir, se centra en historias no resueltas de la producción original dándole lugar a la batalla final de He-Man y Skeletor. Los fanáticos han esperado mucho tiempo para ver nuevamente la historia y ahora, con muchas más ansias, desean que lleguen pronto la tanda de nuevos episodios. ¿Lo tendrá?

Previamente, Kevin Smith, director y showrunner de “Amos del universo: Revelación”, señaló que la trama “está planteada como el siguiente episodio de la legendaria serie animada de los 80 que se emitió entre 1983 y 1985. Es una continuación de esa historia. Vamos a jugar con la mitología y los personajes originales, revisitar y profundizar más en las tramas que quedaron por resolver”.

¿Qué pueden esperar los fanáticos en “Masters of the Universe: Revelation”? Para empezar, la serie tendrá una segunda temporada, pues fue planeada así; no obstante, los fanáticos de los dibujos animados de He-Man tendrán que esperar un tiempo muy largo para disfrutar de los nuevos episodios, dado ciclo de producción que requiere.

“Masters of the Universe: Revelation”, la nueva serie animada inspirada en He-Man y los Amos del Universo de 1983, arribó a Netflix el 23 de julio con cinco capítulos (Foto: Netflix)

QUÉ PASÓ EN “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION”

Ambientada en el mundo mágico de Eternia, “Amos del universo: Revelación” volvió a presentar a los espectadores al príncipe Adam de la Casa de Randor; el último de una larga lista de campeones elegidos para empuñar la mística Espada de Poder y proteger los secretos del Castillo Grayskull. La serie animada original se centró en el príncipe Adam, en su alter-ego de He-Man, defendiendo a Eternia de las fuerzas malignas del hechicero Skeletor. La serie de Netflix continuó la historia de la original, pero se centró en Teela, la mejor amiga del príncipe Adam y capitana de la Guardia Real de Eternos, mientras dirigía un grupo reunido para reforzar la Espada del Poder después de su destrucción.

La serie estuvo a la altura de su explosivo título, con giros y vueltas en cada capítulo. Los escritores del programa tienen una tarea desalentadora por delante, tratando de superar lo que ha sucedido antes en “Masters of the Universe: Revelation” Temporada 2.

CUÁNDO SE ESTRENA “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION” TEMPORADA 2

La fecha de lanzamiento de la segunda temporada aún no se ha anunciado. Los fanáticos deben estar preparados para una larga espera, ya que la grabación de voz original de la temporada 1 tuvo lugar en 2019 y tomará un tiempo después de que se complete para que se animen nuevos episodios de “Masters of the Universe: Revelation” temporada 2.

El showrunner Kevin Smith ha dicho, en una publicación en su cuenta de Twitter, que solo está esperando que Netflix le dé el visto bueno para comenzar a poner los guiones en producción.

QUÉ PASARÁ EN “AMOS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN” TEMPORADA 2

La batalla por Eternia puede volverse más sangrienta que nunca en la segunda temporada de “Amos del universo”. El episodio final de la primera entrega, “The Forge at the Forest of Forever”, terminó con Skeletor reclamando la Espada de Poder y los secretos del Castillo Grayskull, transformándose en una forma más poderosa, mientras el Príncipe Adam yacía desangrado hasta morir.

Evil-Lyn y Beast-Man, que se habían unido a los héroes de Eternia para restaurar la Espada de Poder y detener la lenta muerte de la magia, se reunieron Skeletor, y si bien este puede haber regresado (y ser más poderoso que nunca) sus esfuerzos por conquistar el mundo pueden no tener oposición, incluso ignorando la posibilidad los dos primeros lo traincionen.

Asimismo, la primera temporada vio a Tri-Klops formar un nuevo culto basado en la adoración de la tecnología, reclutando a muchos de los ex secuaces de Skeletor y transformándolos en cyborgs como él. Mientras él y sus fuerzas se retiraron en “La fragua en el bosque de la eternidad”, el culto podría regresar en la temporada 2 con Tri-Klops enfrentando la hechicería de Skeletor.

Finalmente, la pregunta más importante es si el príncipe Adam sobrevivirá a sus heridas del final de la temporada 1 y qué será de él después de haber muerto una vez en defensa del castillo de Grayskull. Ya sea que viva o no, parece poco probable que Teela se quede de brazos cruzados y deje que Skeletor o Tri-Klops se apoderen de Eternia. Quizá, buscará a algunos de los guerreros heroicos dispersos que aún no han aparecido en la serie y es posible que veamos personajes como Ram Man, Stratos y Buzz-Off.

La nueva apuesta de Netflix, titulada “Masters of the Universe: Revelation”, llegará a la plataforma en julio. (Foto: EW/Netflix)