Amy Gutiérrez se presentó en el set de “El Reventonazo de la Chola” y se refirió a Mayra Goñi, quien días atrás generó toda una polémica al manifestar que se distanció de la salsera porque ella dijo que podía fluir un beso con su novio Nesty cuando participaban en “El dúo perfecto”.

Amy sostuvo que las declaraciones de la actriz de “Te volveré a encontrar” no solo le han afectado a ella, sino también a su familia.

“Este momento para mí, como Amy Gutiérrez, es importante y difícil. Difícil porque está atacando a mi familia, por qué afecta a mi carrera cuando yo quiero mostrar a una Amy con valores. Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con valores, vengo de abajo, sin hacer escándalos, sin hacer show, sin hacer ese tipo de cosas”, señaló.

Asimismo, la artista peruana dejó abierta la posibilidad de que la polémica en la que se vio envuelta haya sido armada. “Yo lo sé, lo único que yo sé es que no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías”, enfatizó.

En otro momento de la conversación, Amy dijo que Nesty la decepcionó. “Me gusta como persona, como amigo (Nesty). Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada (a Nesty) decir que era un malentendido. Yo ya he no he vuelto a hablar con ellos”, agregó.

Con la voz entrecortada, Amy señaló que prefiere no juzgar a Mayra Goñi, pese a todos los comentarios que se generaron en su contra por sus declaraciones.

“Yo no la juzgo, la entiendo. Yo voy a estar para ella y lamento mucho que por algo así se haya perdido una bonita amistad. A mí no me importan si no me creen, porque la conciencia la tengo limpia”, acotó.

Amy rompe en llanto por su mamá y cómo le afecta lo dicho por Mayra Goñi (TROME)

VIDEO RECOMENDADO

Amanda Portales se quiebra y llora por el fallecimiento del ‘Chato’ Grados

Amanda Portales se quiebra y llora por el fallecimiento del ‘Chato’ Grados