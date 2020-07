La cantante Amy Gutiérrez confirmó que vive un romance con un bailarín de su colega Daniela Darcourt. El hecho se dio cuando la salsera pensó que las cámaras de Magaly Medina estaban apagadas durante una entrevista y soltó la noticia mientras afirmaba que sus padres no sabían de su estado sentimental.

Las especulaciones se dieron luego de que una cuenta de Instagram sobre espectáculos revelara que la cantante habría estado conociendo al bailarín llamado Álvaro Peralta. “Según fuentes muy confiables, el nuevo galán de Amy se llama Álvaro Peralta, bailarín de Daniela Darcourt”, escribió el periodista Samuel Suárez.

Luego, la verdad salió a la luz cuando la intérprete de “No te contaron mal” brindó una entrevista a las cámaras de “Magaly TV, la firme”, donde primero negó estar saliendo con alguien. “¿Qué romance? No, mi amor, yo no quiero crear ese tema de la especulación. Yo estoy tranquila con mi amistad, con mis amigos”, señaló desde un inicio la chalaca.

Sin embargo, Gutiérrez contó todo al creer que las cámaras estaban apagadas. En la conversación se escucha al reportero dando el nombre de Peralta. “No, ¿por qué han venido así? Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota, ¿qué hago? Dime (...) Pero escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas con mi mamá y mi papá”, se escucha decirle Gutiérrez al hombre de prensa.

A lo que el reportero le dice que Peralta es un buen chico, por lo que no tendría que ocultar algo así. “Sí, pero mis papás no saben que yo, obviamente, estoy saliendo. Es obvio pues... Te voy a decir que no estoy saliendo pues, no pues”, sentenció entre risas la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Angie Arizaga y Jota Benz se ponen nervioso en EEG

Angie Arizaga y Jota Benz se ponen nervioso en EEG