Debido al incidente entre Will Smith y Chris Rock en la ceremonia de los Premios Óscar 2022, celebrada el pasado 27 de marzo, el cronograma del evento se vio afectado. Como se recuerda, Smith le dio una bofetada al comediante después de que este último hiciera una broma relacionada a su esposa y su corte de cabello, lo que desató un intercambio de palabras que tiñó de tensión el evento.

Antes de finalizar la gala, el protagonista de “Soy Leyenda” requirió de unos minutos al aire para pedir disculpas a todos los presentes y al público en general, conmovido hasta las lágrimas. Aunque en ese momento no extendió su perdón hacia Chris Rock, unos días después le dedicó un mensaje a través de las redes sociales.

El tiempo que cobró el escándalo hizo que algunos artistas tuvieran un breve pasó por el escenario o que se sientan intimidados, tal como pasó con Rock, quien no logró contar todos los chistes que tenía preparado. Otra de las artistas que pasó por algo similar fue Amy Schumer y así lo dio a conocer en un reciente espectáculo de stand up en Las Vegas.

MÁS INFORMACIÓN: La broma pesada que le hizo Chris Rock a Penélope Cruz y Javier Bardem

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar (Foto: Getty Images)

LOS CHISTES QUE NO CONTÓ AMY SCHUMER

La actriz y guionista estadounidense reveló que debió eliminar una lista de bromas que planeaba hacer a la audiencia esa noche, no por temor a desatar otro escándalo, sino porque no se lo permitieron. Sus bromas tocaban escándalos protagonizados por algunos artistas, por lo que debió suprimirlos de su lista.

“¿Don’t Look Up es el nombre de una película? Es más como no mirar por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin”, señaló Amy de acuerdo a los informes de Vanity Fair.

Pero eso no quedó ahí, también pensaba hacer bromas relacionadas a las acusaciones de conducta sexual inapropiada hacia Jame Franco; sin embargo, la censuraron, lo que le pareció irónico.

“Pero puedes venir y [abofetear] a alguien”, gritó efusivamente.

Amy Beth Schumer es una actriz, guionista y productora estadounidense nacida el 1 de junio de 1981 (Foto: Amy Schumer / Instagram)

CHRIS ROCK TAMPOCO LOGRÓ CONTAR TODOS SUS CHISTES

Chris Rock ofreció un show de stand-up en el que habló con humor sobre lo que pasó en la ceremonia de los Oscar. El también guionista de 57 años contó que había elaborado diversos chistes para lucirse en el escenario, sin embargo, la mayoría de ellos no llegaron a contarse tras el abrupto encuentro que tuvo con Will Smith.

“Tengo un show completo que escribí para este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió. Así que en algún momento lo haré, hablaré de esa mi*rda. Y será serio y divertido”, señaló.

Rock habló con humor sobre lo que pasó en la ceremonia de los Oscar (Foto: Chris Rock / Instagram)

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ WILL SMITH?

Si bien a Jada Pinkett le favorece mucho su nuevo estilo, este no fue realizado por placer sino por necesidad. La actriz sufre de alopecia, es decir, la caída excesiva del cabello que causa la calvicie. La fémina ha compartido abiertamente su lucha contra este problema, por lo que la burla del comediante le tocó fibras sensibles.