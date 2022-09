Ana Bárbara es una de las cantantes del regional mexicano más importantes en la actualidad. No solo ha triunfado en la escena musical, también ha incursionado en varias facetas, logrando hacerse un nombre dentro del mundo del espectáculo mexicano. Si bien es muy conocida por el público, pocos saben que sufrió anorexia y cómo padeció con este trastorno alimenticio.

A lo largo de su extensa trayectoria, Ana Bárbara ha logrado varios premios y reconocimientos que la ha convertido en toda una celebridad. Ganó el premio Grammy Latino en el 2005, fue nominada al Grammy en el 2006 y posee una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas.

La intérprete de “Bandido” se convirtió en un referente femenino de su género al colocar más de 40 temas en diversos charts de popularidad de Billboard en los Estados Unidos y marcó con su estilo la época del apogeo del movimiento grupero a finales del siglo XX. Si bien el éxito le ha sonreído, también ha pasado por experiencia muy difíciles: sufrió de anorexia desde su pubertad. ¿Qué dijo Ana Bárbara sobre este tema? Aquí te lo contamos.

Ana Bárbara inició su carrera como modelo al representar a su estado natal en el certamen de belleza "Señorita México" en su edición 1989 (Foto: Ana Bárbara/ Instagram)

LA LUCHA DE ANA BÁRBARA CONTRA LA ANOREXIA

En conversación con el medio “Suelta la sopa”, Ana Bárbara contó que sufrió de anorexia. La artista mexicana asegura que lidió con este trastorno alimenticio desde su pubertad.

“Yo lo tuve desde niña y sin saberlo; yo lo supe años después de que estaba en medio de un huracán muy grave ya en el nivel que yo estaba”, declaró.

“La Reina grupera” afirmó que no se avergüenza al hablar del tema y que más personas que son sobrevivientes como ella deberían de hacerlo.

Ana Bárbara está activa desde 1994 y sigue muy vigente hasta la actualidad (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

En su testimonio, Ana Bárbara relató que todo empezó cuando participó en Miss México. En esa etapa de su vida, ella hacia dietas muy a menudo y lo veía como algo normal.

La cantante y compositora no era consciente de sus malos hábitos alimenticios y sin darse cuenta fue cayendo en esta situación.

“Mi problema de trastorno empezó cuando participé en Miss México, no lo sabía, yo creía que hacer una dieta y comer lechuga no estaba mal, a mi psicólogo le decía que no quería comer que no podía”, explicó.

Actualmente, Ana Bárbara aseguró haber superado este trastorno alimenticio. Sin embargo, reconoció que se mantiene atenta a las señales porque es muy fácil recaer en la anorexia.