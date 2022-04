Daniel Bisogno es un presentador y actor mexicano que tiene la fama de peleonero, ya sea con los invitados que recibe en su programa o los fanáticos en redes sociales. No obstante, una vez se encontró con la artista Ana Bárbara, quien no toleró sus duros comentarios y se armó el pleito en pleno programa “Ventaneando”.

El periodista y presentador mexicano siempre ha causado revuelo en la pantalla y en las redes sociales por sus comentarios ácidos y demasiados honestos, por decirlo de alguna manera. Así, una vez tuvo un altercado con Ana Bárbara, la cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora azteca.

Hace algunos años el conductor de “Ventaneando” criticó la apariencia de Bárbara e insinuó que tenía rostro de “marciano”. La mamá de la natural de Río Verde lo escuchó y se encargó de hacérselo saber a la intérprete de “Lo busqué”, por lo que esta no dudó en comunicarse con el programa para confrontar a Daniel Bisogno.

Ana Bárbara tiene una relación con Ángel Muñoz, funcionario del gobierno de Estados Unidos (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

¿CÓMO FUE LA PELEA EN “VENTANEANDO” ENTRE ANA BÁRBARA Y DANIEL BISOGNO?

Fue así que Ana Bárbara coordinó con Pati Chapoy, la otra conductora y periodista de “Ventaneando”, para presentarse en el foro del programa acompañada de Irma Serrano, mejor conocida como “La Tigresa”. Allí la cantante habló directo y confrontó a Daniel Bisogno.

“Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también eso”, le increpó Bárbara ante un Bisogno desconcertado, que intentó llevar la situación de una manera pacífica.

“No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha”, siguió despachándose la artista.

¿CÓMO QUEDÓ LA PELEA ENTRE ANA BÁRBARA Y DANIEL BISOGNO?

Años después, Ana Bárbara aclaró que no tenía ningún resentimiento en contra de Daniel Bisogno. “Estaba embarazada y sabes lo que es tener la hormona alborotada, no quería pelearme. No me cae mal Daniel, yo estaba con la hormona alborotada tremendamente (…), no era mi intención y con el tiempo ya no me molesta, no debió haber pasado”, expresó.

Por su parte, Bisogno comentó en el programa “Historias Engarzadas” cómo fueron los hechos: “Vi llegar a la Tigresa y a Ana Bárbara, pero yo ni sabía que la cosa iba para mí. Yo tenía la conciencia tranquila en ese momento. No había sido yo (quien la criticó), había sido Aurora Valle la que había dicho de las operaciones de Ana Bárbara. Yo sí dije que tenía los ojos separados y lo de marciano”.