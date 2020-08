Ana Brenda Contreras es una de las actrices mexicanas más exitosas y talentosas del momento. Su talento, profesionalismo y belleza la han posicionado como una de las artistas más importantes del medio artístico. Inició su carrera desde muy joven y a lo largo de los años ha participado en un gran número de telenovelas.

La actriz de 33 años ha construido una exitosa carrera en México, ganándose el cariño y respeto de los televidentes. Su entrega en cada proyecto la han hecho acreedora de buenas críticas a su trabajo, lo que le ha permitido abrirse paso en el mercado internacional. Fue así que en 2018 Ana Brenda tocó puertas en el mercado anglosajón, donde obtuvo un importante papel en la serie ‘Dynasty’.

Ana Brenda Contreras 0btuvo mayor reconocimiento entre 2009 y 2013, por sus papeles principales en producciones como Sortilegio, Teresa, La que no podía amar y Corazón indomable (Foto: Ana Brenda Contreras/ Instagram)

Para poder ser parte del proyecto, Ana Brenda dejó México y empezó a radicar en Atlanta, Georgia, donde grababa la serie ‘Dynasty’. Sin embargo, su estadía en Estados Unidos y el exceso de trabajo le pasaron factura: sufrió depresión, ansiedad y ataques de pánico.

Así lo reveló la actriz en una entrevista a ‘Todo para la mujer’, donde confesó que su depresión se agravaba cada vez más y por eso optó por pedir ayuda profesional, ya que temió que pudiera terminar mal como otros famosos. Esto obligó a Ana Brenda a hacer una pausa en su carrera.

DEPRESIÓN Y ESTRÉS, LOS MALES QUE CASI ACABAN CON LA CARRERA DE ANA BRENDA

Fue en 2019 cuando Ana Brenda Contreras decidió hacer una pausa en su carrera para descansar, pues según contó a ¡Hola! tenía 17 años de trabajar sin parar. Además, la muerte de su padre y el fin de su relación amorosa la golpearon muy fuerte emocionalmente.

"Pasé por varios duelos, varias pérdidas y agarré un tren de trabajo. Bueno, ya traía un tren de trabajo de muchos años desde que tenía como 15 años, que no me quejo, la verdad soy muy afortunada, pero es verdad que llega a pesar si no te das tiempo", contó la actriz.

Contreras reveló cuales fueron las situaciones que desencadenaron esta situación y cómo ha cambiado su vida en los últimos años.

“ C uando me mudé a Atlanta, lo que yo creía eran mis sueños en la vida resultó que no lo fue. Empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión por estar en una ciudad donde no conocía a nadie , mi papá se acababa de morir, yo acababa de terminar una relación larga estable por culpa de la distancia”, explicó.

Ana Brenda Contreras debutó como actriz en 2005, con un personaje menor en la telenovela Barrera de amor (Foto: Ana Brenda Contreras/ Instagram)

También señaló que al irse a Atlanta comenzaron las crisis: “Me empezaron a dar ataques de ansiedad, me empezó a dar un episodio de depresión y me empezó a dar mucho miedo estar sola”.

Ante esta situación, acudió a un especialista en busca de ayuda. Sin embargo, las opciones que le presentaban implicaban renunciar a la oportunidad laboral que tenía en aquel momento o atender su salud. Por lo que Ana Brenda decidió pensar en su bienestar físico y emocional por encima de la situación profesional.

"La decisión de tomar el tratamiento o continuar con el ritmo de vida y de trabajo era mía, así que decidí darle prioridad a la salud esta vez porque sabemos que hay muchas historias, sobre todo en nuestro medio, que terminan muy mal. No quería que la mía fuera una de esas", agregó.

A pesar de la buena aceptación de su papel en ‘Dynasty’, Contreras no quiso ser parte de la tercera temporada para priorizar su salud. La actriz aseguró que tras su salida de la serie, su relación con los ejecutivos y productores quedó en buenos términos.

Actualmente, Ana Brenda se encuentra descansando cumpliendo con la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus que se vive en todo el mundo. Además, en julio pasado, la actriz emprendió una campaña para obtener donaciones para los damnificados por el huracán Hanna que azotó a Tamaulipas, México.

En agosto de 2018 fue anunciada por The CW como parte del elenco principal de la segunda temporada de la serie de televisión "Dynasty" (Foto: Ana Brenda Contreras/ Instagram)

