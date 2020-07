Ana Brenda Contreras es una de las actrices más populares de México por su trabajo en las telenovelas “La que no podía amar”, “Por mar sin ley” y la serie “Dynasty”. La intérprete debuto a las 19 años y desde ese momento ha trabajado muy duro para ganarse un espacio en el mundo de la actuación, sin embargo, existe gente que quiere desmerecer su carrera por su origen mexicano.

Hace unos días, la texana hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre el ciberacoso del que ha sido víctima por parte un hombre originario de Estados Unidos. Ana Brenda Contreras no se quedó de brazos cruzados y mostró los mensajes discriminatorio que este sujeto le envío.

Al recibir los deplorables mensajes, la actriz indago de quién se trataba y al parecer esta persona sería una periodista americano y habría trabajado por muchos años en la cadena de Univisión.

¿QUÉ PASÓ CON ANA BRENDA CONTRERAS Y ESTE HOMBRE?

Ana Brenda Contreras ha dicho que esta no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes discriminatorio, pero se cansó, así que decidió usar su cuenta de Instagram para mostrar la forma en la que un supuesto periodista estadounidense le escribió un mensaje para criticarla e insultarla.

“Que oportunista eres, qué lástima que naciste en Texas... Si no serías una ilegal más, sin Instagram y recogiendo tomates en el campo”, le escribió el hombre originario de Estados Unidos.

Ana Brenda Contreras mostró el mensaje racista que recibió de un hombre estadounidense (Foto: Instagram / Ana Brenda)

Tras buscar entre sus publicaciones, Ana Brenda encontró una foto de ella al lado del susodicho. Asimismo al parecer trabajaba en la cadena Univision en la área de noticias. En su perfil también aparece al lado de Jorge Ramos y la actriz Ariadne Díaz.

Ana Brenda Contreras logró descubrir que se trataba de un ex trabajador de Univisión (Foto: Instagram / Ana Brenda Contreras)

“Escribir por red social algo que no dirías en persona no lo hace OK y ese es el pan de todos los días”, escribió Ana Brenda después de exponer la hipocresía de Rafael Tejero. “Y para terminar, recoger tomates en el campo es un trabajo digno y esencial”.

La actriz no dudó en responderle al hombre que la discriminó (Foto: Instagram)

