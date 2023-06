“Lo mejor ya está pasando”, es la frase con la que Ana Brenda Contreras reveló que se comprometió con su actual pareja Zacarías Melhem. La noticia tomó por sorpresa a sus miles de seguidores y sus colegas, quienes le enviaron mensajes de felicitaciones y buenos deseos.

Si bien es un personaje público, Ana Brenda Contreras siempre ha sido muy reservada con su vida íntima. Especialmente cuando se trata de sus parejas y de su familia. Es por ello que el anuncio de su compromiso sorprendió a todos, ya que mantuvo en absoluta discreción que estaba en pareja.

La actriz de “La que no podía amar” se casará por segunda vez. Recordemos que Ana Brenda Contreras ya había contraído nupcias en el pasado con el empresario Alejandro Amaya Hank, pero todo terminó por una infidelidad de él. Ahora, el amor le vuelve a sonreír a la famosa artista. ¿Cómo conoció a su actual novio? Aquí te lo contamos.

Ana Brenda Contreras se casará por segunda vez con el empresario Zacarias Melhem (Foto: Ana Brenda Contreras/ Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON ANA BRENDA CONTRERAS Y ZACARIAS MELHEM?

Se conoce poco de la relación de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem debido a que la actriz ha procurado tener su noviazgo lejos del ojo público. Sin embargo, se sabe que la pareja se conoce desde hace varios años atrás, pues Zacarías es hermano de Daniela Melhem, una de las mejores amigas de la intérprete.

De acuerdo con varios medios, como People y La opinión, Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem se habrían conocido en el bautizo de la bebé de Daniela, pero en ese momento la actriz tenía una relación con el también actor Iván Sánchez.

Se dice que desde 2020 Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem iniciaron una relación. De hecho, en noviembre de ese mismo año, la artista publicó la primera fotografía en la que aparecieron juntos.

En 2021 acudieron a la alfombra roja de los Latin Grammy. Desde entonces, en pocas ocasiones se han dejado ver como pareja, pero cada 9 de noviembre la actriz lo felicita por su cumpleaños.

Zacarías Melhem tiene 49 años y es dueño de una agencia de viajes. El empresario es viudo, ya que en 2018 perdió a su esposa Mirta López a causa de un infarto cerebral. Tiene dos hijos con los que vive en Mission, Texas.

¿CÓMO ANUNCIÓ ANA BRENDA CONTRERAS SU COMPROMISO?

A través de su cuenta de Instagram, el pasado 13 de junio, Ana Brenda Contreras anunció que se comprometió con su novio, el empresario Zacarías Melhem, con una romántica fotografía en blanco y negro.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem lucieron abrazados y sonrientes, mientras ella muestra el anillo que le entregó el empresario. La publicación está acompañada de breve texto que dice: “The best is already happening”, frase que traducida al español significa: “Lo mejor ya está pasando”.

Contreras no dio a conocer la forma en la que se realizó la propuesta matrimonial, pero se aprecia que ella está más que feliz. También se le puede ver en una publicación en Tik Tok donde aparece sonriendo mientras camina mostrando su lujoso anillo.