El pasado 30 de julio, la atleta Ana Lago y el gimnasta Edgar Santana se unieron en matrimonio en un evento que congregó a diversas personalidades del espectáculo y reconocidos deportistas.

Durante varias semanas, la celeb de México compartió detalles del evento en sus redes sociales, donde suma 1.4 millones de seguidores, como la prueba de vestido, maquillaje e incluso el parte de su boda, que fue transmitida por Azteca Uno.

Y es que, aunque el nombre de Ana Lago cobró fuerza gracias a su participación en Exatlón, el reality de competencia extrema de TV Azteca, lo cierto es que fueron pocos los rostros del programa que se vieron durante el evento.

El matrimonio de Ana Lago y Alejandra Santana fue transmitido por TV Azteca (Foto: Ana Lago)

POR QUÉ ANA LAGO NO INVITÓ A SUS COMPAÑEROS DE EXATLÓN

Los comentarios, e incluso reclamos, sobre la ausencia de sus compañeros de reality no se hicieron esperar en sus redes sociales, por lo que la propia Ana Lago se vio obligada a responder.

Un usuario etiquetó a Koke Guerrero, bicampeón del programa, para preguntarle por qué no asistió a la ceremonia, a lo que este respondió que simplemente no fue invitado.

A esto se sumó la propia Lago, quien señalaría: “Pues porque no quise invitarlo, no me llevé tanto con él y no es como que lo iba a invitar a un día tan importante y especial para mí… A veces sí saben la respuesta, pero se hacen”.

Para Ana, su matrimonio es uno de los días más importantes de su vida, por lo que no estaba obligada a compartirlo con personas con las que no mantenía una amistad sólida.

LOS INVITADOS AL MATRIMONIO DE ANA LAGO

Además de Koke, fue la propia atleta quien no tuvo reparos en admitir que tampoco había admitido a sus excompañeras Evelyn Guijarro y Jazmín Martínez.

Por otro lado, la artista de 26 años sí añadió en su lista de invitados a sus excompañeros Heber, Octagón, Rommel Pacheco y Mati Álvarez, pero estos no pudieron asistir por problemas de agenda.

¿QUIÉN ES ANA LAGO?

Ana Lago es una deportista de 26 años que ha representado a México en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, además de hacerse reconocida por su participación en Exatlón.

Lago es la única mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística de suelo y una de bronce en categoría por equipos.