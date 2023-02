Tras un debut minúsculo en la televisión española, la talentosísima Ana Morgade anunció vía redes sociales la decisión de abandonar “Vamos a llevarnos bien”, el más reciente formato de TVE que prometía liderar el horario nocturno. La noticia no cayó del todo bien en sus seguidores, aunque fue la propia presentadora quien dio luego detalles de su abrupta salida del espacio de televisión.

El pasado martes 7 de febrero de 2023, la cadena TVE estrenaba su nuevo espacio titulado “Vamos a llevarnos bien”, el cual prometía ser el líder indiscutido del prime time de las 22:50 horas gracias a la incorporación de Ana Morgade como conductora y demás humoristas como Miki Nadal o María Gómez.

La conductora no duró ni una semana al aire al frente de "Vamos a llevarnos bien" (Foto: RTVE)

Sin embargo, y con apenas una emisión, la apuesta no recibió mayor apoyo para ser producida luego de conseguir un escaso 4,8% de rating con 486 mil espectadores en simultáneo.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ ANA MORGADE A “VAMOS A LLEVARNOS BIEN”?

La presentadora de 43 años no se guardó los detalles de la cancelación de la apuesta de TVE y dejó en claro que el proyecto entrará en stand by debido a la falta de conexión con el público televidente.

La presentadora manifestó las razones de su salida a través de su cuenta personal de Instagram (Foto: Ana Morgade / Instagram)

“No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado y que no va a continuar. Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia”, indicó la conductora vía Twitter, para luego bromear diciendo que hicieron menos rating que el teletexto.

“El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados”, profundizó Morgade, indicando que fue ella quien renunció a “Vamos a llevarnos bien”.

La presentadora lamentó su salida del citado espacio televiso (Foto: Ana Morgade / Instagram)

Según los últimos reportes, el citado programa entrará en un proceso de reestructuración para tratar de ser mejorado. Esto no fue del agrado de la también cómica, por lo que decidió dar un paso al costado y dejar que el proyecto continúe sin ella.

Eso sí, la fecha de retorno no ha sido anunciado del todo, por lo que no se descarta la cancelación total de programa debido al bajísimo rating conseguido en el estreno.

¿ANA MORGADE REGRESARÁ A OTROS PROGRAMAS?

Pese a los contratiempos de su salida, la presentadora no se amilanó y le contó a sus seguidores que no dejará del todo la televisión, pues no será la última oportunidad que tenga ante cámaras ni el último espacio televisivo que lidere al aire.

La cómica decidió dejar de lado el proyecto de TVE debido a la falta de sintonía en la señal abierta (Foto: Ana Morgade / Instagram)

“Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione”, sostuvo Morgade a través de un comunicado.

Desde este medio, esperamos que logres concretar más proyectos personales, Ana. ¡Recuerda que tu talento hablará por sí solo!