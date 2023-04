Ana Obregón es una reconocida actriz y presentadora española que ocupó las portadas de la prensa rosa en marzo de 2023 cuando dio a conocer que se había convertido nuevamente en madre. La noticia generó todo tipo de reacciones, pues mientras algunos la felicitaban, otros la cuestionaban por haber traído al mundo a una bebé a tan avanzada edad, recordemos que ella tiene 68 años.

Semanas después, a inicios de abril, la también modelo reveló que la pequeña Ana Sandra en realidad no era su hija, sino su nieta. ¿Cómo sucedió esto? Resulta que la bebé fue fecundada con un esperma congelado de su hijo fallecido Aless Lequio; es decir, mediante gestación subrogada.

Aunque legalmente es su hija adoptiva, no cabe duda de que la celebridad le brinda su amor incondicional, pero ante las críticas que señalan no llegará a verla cuando la nena cumpla la mayoría de edad, ella no se preocupa, pues tiene una familia que la apoyará en todo momento. Por ello, te contamos quiénes integran su círculo familiar.

La celebridad española tiene cuatro hermanos (Foto: Ana García Obregón / Instagram)

LOS HERMANOS DE ANA OBREGÓN

JUAN ANTONIO GARCÍA OBREGÓN

Juan Antonio es el hermano mayor de Ana Obregón, él tiene 70 años. Se ha centrado en el mundo de los negocios y la arquitectura, teniendo su propio estudio llamado Ego Internacional. Se casó hace cuatro décadas con Martha Vásquez de Castro, con la que tiene tres hijos.

CELIA GARCÍA OBREGÓN

Celia García Obregón también está inmersa en el mundo de los negocios, teniendo gran presencia en los asuntos que involucran a Ana. Es presidenta de una de las promotoras inmobiliarias que montó su padre, Niesa S.L. Se casó con Ignacio Vega-Penichet López con el que tiene una hija.

JAVIER GARCÍA OBREGÓN

Javier García Obregón es socio ejecutivo de Whizz Capital, una compañía dedicada a la gestión de activos inmobiliarios y patrimonio. Es el más conocido de los hermanos de Ana por su matrimonio con la modelo y presentadora Paloma Lago, con la que estuvo casado diez años y fruto de unión tienen un hijo. Actualmente, está desde 2003 con la decoradora María Tevenet, con ella tiene dos hijos.

AMALIA GARCÍA OBREGÓN

Amalia García Obregón es la hermana menor de Ana. Ella también fue modelo cuando era joven. Se casó con el coreógrafo de ballet y productor televisivo Giorgio Aresu con el que tuvo dos hijas.

Una imagen de Amalia García Obregón como modelo (Foto: spanishmodelsquad / Instagram)

LOS SOBRINOS DE ANA OBREGÓN

JUAN

Juan o más conocido como Juancho es uno de los hijos de Juan Antonio García Obregón. El joven está detrás de las famosas gafas de sol Flamingo.

CELIA VEGA-PENICHET

Es la única hija Celia. La joven trabaja en un bufete de abogados multinacional. A ella le encanta viajar.

JAVIER

Es uno de los hijos de Javier García Obregón. Le gusta la aventura y el deporte. Trabaja en una consultora de negocios.

AMALIA ARESU

Amalia Aresu García es la hija menor de Amalia García Obregón. Estudió Comunicación Audiovisual, pero es modelo. Es madre de una pequeña.

CAROLINA

Carolina es la hija mayor de Amalia, con quien gestiona la empresa de estudios de mercado Polimia Investments. Le fascina la hípica y vive entre Madrid y Holanda.

La joven y su amor por los caballos (Foto: Carolina Aresu / Instagram)

¿QUIÉN FUE EL HIJO DE ANA OBREGÓN?

El único hijo de Ana Obregón fue Aless, fruto de su relación Alessandro Lecquio, un colaborador de televisión hispano-italiano. El muchacho falleció en 2020 a los 27 años a causa de un sarcoma de Ewing.