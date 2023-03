Ana Obregón se ha convertido en madre por segunda vez, a los 68 años, a través de una gestación subrogada. A tres años del fallecimiento de su hijo, Aless Lecquio, la presentadora de televisión recibió a su bebé en Miami, Estados Unidos, y volverá a España cuando los papeles de la niña estén en orden. La repentina noticia generó comentarios y muchas dudas que respondemos en esta nota.

La presentadora se acerca a los 70 con una nueva vida bajo sus brazos, una compañera que ahora iluminará sus días después de las tormentas que le tocó atravesar desde 2020, cuando Aless falleció a los 27 años debido al cáncer. Lo que no tiene nombre, despedir para siempre a un hijo, tocó muy hondo en el corazón de la celebridad.

En 2021, la muerte volvería a acercarse a su familia, llevándose a su madre Ana María Obregón Navarro. El año siguiente, en septiembre, cayó una nueva tempestad en la vida de la artista, con la partida a la eternidad de su padre, Antonio García, a los 96 años. Una serie de tragedias asolaron los últimos años de Ana.

Sin embargo, en marzo de 2023, el sol ha vuelto a salir para ella, aunque las pérdidas las lleve marcadas para siempre en su ser. Con una sonrisa enorme, lentes de sol y en silla de ruedas, salió de un hospital estadounidense, como se ve en una fotografía de la revista Hola. Aquí te contamos los detalles.

La celebridad alzando a Aless cuando era un bebé (Foto: Ana Obregón / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DEL NACIMIENTO DEL BEBÉ DE ANA OBREGÓN?

La bebé de Ana Obregón nació por vientre de alquiler el 20 de marzo, dos días después de que la presentadora española cumpliera 68 años, en Miami, Estados Unidos. La celebridad mantuvo en secreto la llegada de su hija, una decisión que solo sabían su expareja Alessandro Lecquio y sus hermanas Celia y Amalia.

“¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir”, dice el texto de la publicación de Obregón en Instagram, donde comparte la portada de la revista Hola con su foto abrazando a la bebé, cuyo nombre todavía no se conoce y que nació después de tres años de la muerte de Aless.

La conductora de televisión salió en silla de ruedas junto a la niña, a pesar de que ella no dio a luz, porque así lo dicta el protocolo de las clínicas estadounidenses para los recién nacidos. La celebridad se instaló en un departamento que alquiló desde el 16 de marzo, mientras completa la documentación de la pequeña para regresar a España.

Cuando le avisaron que el nacimiento de la bebé era pronto, Obregón tomó un avión a tierras norteamericanas, donde pasó su cumpleaños y siguió escribiendo el final del libro que empezó su hijo y que ella presentaría en abril. Sus seguidores pensaron que también se encontraba descansando en Punta Cana, pero en realidad fue a recibir a su bebé.

Los comentarios y críticas en los medios de comunicación y las redes sociales no faltaron, aunque también hubo voces que respaldaron a la figura de televisión. ”Puedes estar en la lista de familias de acogida para niños que vienen de familias vulnerables o desestructuradas, puedes estar cerca de la infancia como voluntario o colaborando con asociaciones que se dedican expresamente a la infancia. Pero a mí me parece un acto de egoísmo que vayas a Miami”, dijo Joaquín Prat en “El programa de Ana Rosa”.

¿QUIÉN ES EL PADRE DE LA HIJA DE ANA OBREGÓN?

Pocos son los detalles del nacimiento de la hija de Ana Obregón, como el donante para que la bebé nazca por vientre de alquiler. Sin embargo, Joaquín Prat deslizó, en lo que pareció un error, que Alessandro Lecquio habría ayudado a su expareja en su decisión.

“Ahora se sentará con nosotros Alessandro Lecquio y esa niña tiene una hermanastra”, dijo el comentarista, generando una tensa situación en el plató de “El programa de Ana Rosa”. A pesar de esto, el aludido se sentó en la mesa y habló un poco de la niña que ha tenido Obregón por vientre de alquiler. “Yo lo sé todo”, aclaró.

“De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, yo he opinado y hablado, pero para mí hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y entonces sería absurdo. Yo sé que me vais a respetar, os quiero mucho, pero así voy a quedar”, puntualizó sin más.