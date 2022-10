Desde hace casi un año, Ana Rosa Quintana ha estado apartada de las cámaras de “El programa de Ana Rosa”, la producción de entrevistas que encabeza en Telecinco y a la que dejó en pausa tras conocer que padecía cáncer de seno.

“Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia”, anunció en noviembre de 2021, ante la sorpresa de sus compañeros.

Recientemente, 342 días después de su alejamiento, la conductora se encuentra lista para volver, por lo que ha revelado detalles de su proceso de recuperación.

ANA ROSA QUINTANA REGRESA A LA TELEVISIÓN

En conversación con “El club social”, la presentadora de 66 años aseguró sentirse “fenomenal”, aunque no por esto se confía de una recuperación completa.

“Físicamente, me encuentro fenomenal, pero no estoy dada de alta. He acabado un tratamiento estupendamente, pero podré decir que me han dado el alta en 5 o 6 años”, indicó la conductora.

La lucha de Ana Rosa Quintana contra el cáncer

Del mismo modo, la también empresaria le comentó a Joaquín Prat y Patricia Pardo lo que viene para ella en su lucha contra la terrible enfermedad.

“Una vez que acabas con la quimio, radio e intervenciones quirúrgicas, te queda un tratamiento de pastillas, analíticas cada mes, escáner cada trimestre... No hay que echar las campanas al vuelo, me encuentro bien, pero es que me he encontrado bien casi todo el tiempo”, destacó.

Sobre su retorno a las cámaras, Ana Rosa aseguró sentirse feliz, pues es una actividad que extrañaba, pues se sentía incómoda debido a que solo ha estado fuera de la televisión cuando estuvo embarazada de sus mellizos.

“Aunque te encuentres bien, estás en tu casa y ahora llega septiembre y los chicos se van a la universidad, Juan a trabajar... Era todo como raro, esta enfermedad no es solo un tratamiento y es dura, llevándolo bien, es dura, es como que te retiran de tu vida, de tu cotidianidad, de la libertad”, añadió.

El proceso de quimioterapia fueron otro momento complicado, pues, según confesó deber “tener mucho cuidado y estar muy bien para no perder ninguna sesión. Es una obsesión porque quieres acabar cuanto antes”.

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana conversan sobre la recuperación de la conductora (Foto: Telecinco)

El COVID-19 y el cáncer

Uno de los elementos más complicados que complicó la lucha de Ana Rosa fue la ola de COVID-19 que sufrió el país, lo cual le impidió reunirse con sus seres queridos, pero aprovechó para caminar y mejorar su condición física, con el objetivo de enfrentar los tratamientos.

“Caminar todos los días no es un problema económico, en casi todos los barrios y pueblos hay centros de día públicos para no quedarte sentada en un sillón esperando qué va a pasar porque esto te da pensamientos”, indicó.

La visita de Belén Esteban

Al final del programa, Belen Esteban, amiga personal de Quintana, ingresó al plató para mostrar su apoyo a su compañera, quien llegó a la televisión de su mano.

“Te he visto en la entrevista fenomenal, me ha gustado mucho la entrevista a ambos. Te has preocupado mucho por mí y te lo quiero agradecer. Me alegro de que vuelvas porque se te quiere mucho en la cadena y en ‘Sálvame’”, explicó, visiblemente emocionada.