“Supervivientes 2022″ comenzó por todo lo alto aunque con algunas críticas para su estreno y los 16 participantes están dispuestos a dejarlo todo en la competencia extrema de supervivencia que se realiza en los Cayos Cochinos de Honduras. Una de las concursantes que fue anunciada las primeras semanas fue Anabel Pantoja, quien está de regreso al reality tras ocho años de haber participado.

“Que sí, soy yo, calmaos. No va a haber protocolo de abandono, no va a haber nada. Voy a por todas. Confiad en mí, dadme un voto de confianza. Me voy a liarla parda y vosotros conmigo, así que a por todas”, señaló en su video de confirmación.

Como se recuerda, en la temporada del año 2014 fue la segunda en salir del programa y ahora está dispuesta a demostrar que puede permanecer más tiempo. Debido a ello, te contamos todo lo que debes sobre ella.

Anabel Pantoja está segura de que está preparada para la competencia (Foto: Supervivientes / Instagram)

LO QUE DEBES SABER DE ANABEL PANTOJA

A continuación, 11 datos que debes conocer de participante de “Supervivientes 2022″.

1. Nacimiento y edad

Ana Isabel Pantoja Bernal, más conocida como Anabel Pantoja, nació en Sevilla el 15 de julio de 1986 y actualmente tiene 35 años.

2. Clan Pantoja

Anabel es una de las integrantes del Clan Pantoja; es decir, nació en el seno de una familia de artistas, siendo su tía la tonadillera Isabel Pantoja y su tío el cantante Agustín Pantoja. Además, es prima de los televisivos Kiko Rivera e Isa Pantoja.

3. Es maquilladora

Ya en Madrid, se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía.

Es conocida por su participación en programas del grupo de comunicación Mediaset España (Foto: Anabel Pantoja / Instagram)

4. Trabajos en televisión

Se inició en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de “El programa de Ana Rosa” en Telecinco. Luego en el mismo canal fue comentarista en “Mujeres y hombres y viceversa” entre 2013 y 2016, y fue colaboradora de “¡Qué tiempo tan feliz!” entre 2015 y 2017. En 2015 comienza a colaborar en el debate de “Gran Hermano 16″ y en “Sálvame”.

5. Participación en “Supervivientes 2014″

Ingresó a “Supervivientes 2014″, donde permaneció solamente 14 días, y fue la segunda expulsada, luego que pidiera a la audiencia que la sacaran.

6. Otros realities

En 2019, concursó en “Gran Hermano VIP”, siendo la primera expulsada. En 2020, participa en “El tiempo del descuento”, llegando a la final. En septiembre de 2020 se convierte en la primera participante de “Solos/Solas” en Mitele Plus.

Es una tertuliana, personaje televisiva y empresaria española (Foto: Anabel Pantoja / Instagram)

7. Faceta de empresaria

En 2018, Anabel Pantoja comenzó una carrera empresarial abriendo un negocio de uñas y como diseñadora de una colección de bañadores y de la marca de joyas Lueli.

8. Influencer

Anabel también es influencer con la agencia Influgency. Precisamente, con esta faceta destaca su video viral bailando, el cual llegó a ser recogido por una famosa cantante coreana del grupo Loona, en el que intentaba imitarla.

9. Participa en un videoclip

Asimismo, participa como protagonista del videoclip del artista portugués Nininho Vaz Maia.

A ella le encanta posar para la cámara y subir las fotografías en sus redes sociales (Foto: Anabel Pantoja / Instagram)

10.Protagoniza un documental

En verano de 2021 protagonizó un documental de Sálvame, en Telecinco, titulado “Anabel, al desnudo”.

11. Un matrimonio breve

En 2021, Anabel Pantoja se casó con Omar Sánchez, conocido como ‘El Negro’, en una boda íntima en La Graciosa, la cual fue cuestionada porque días antes falleció su abuela y no suspendió la ceremonia. Debido a ello, no asistieron su primo Kiko Rivera y su tía Isabel. A los cuatro meses se divorciaron, ella aseguró que no fue por terceras personas sino por el desgaste de la relación.

El día de su boda con Omar Sánchez (Foto: Anabel Pantoja / Instagram)

