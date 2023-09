Como bien sabemos, Anahí ha logrado posicionarse como todo un ícono juvenil gracias a la adaptación mexicana “Rebelde” y la exitosa banda RBD. A lo largo de su trayectoria, la hoy actriz de 40 años siempre ha dejado en claro los problemas personales a los que se ha enfrentado por culpa de la balanza y el prejuicio social.

Hoy en día se encuentra de gira con la banda mexicana por Estados Unidos, pero hablar de Anahí es todo un deleite para sus fanáticos y seguidores. No obstante, la propia intérprete también esconde secretos que no les gustarán mucho a sus seguidores, en especial, a las más jóvenes.

Resulta que la originaria de Ciudad de México padeció una dura batalla contra la bulimia y la anorexia , dos trastornos alimenticios graves que pusieron en riesgo su salud hace varios años.

La actriz mexicana interpretó a Mía Colucci en "Rebelde" (Foto: Anahí / Instagram)

Por ello, y al ver que su caso puede servir de ejemplo para millones de jovencitas, la también actriz decidió sincerarse y hablar detalladamente sobre este padecimiento que es toda una problemática a nivel mundial.

LOS PROBLEMAS DE ANAHÍ AL INICIAR EN EL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO

A pesar de que se encuentra de gira en el Rebelde Tour, la vocalista decidió concederle una entrevista al periodista Joaquín López Dóriga, en donde hablaron de su reencuentro con los demás RBD tras 15 años de ausencia y los problemas que padeció en su juventud.

Es allí que la autora de “Sálvame” narró su ascenso a la fama cuando apenas era una adolescente al tener la oportunidad de ser la protagonista de “Primer amor, a mil por hora”, una conocida novela local.

“Me dicen vamos a hacer la nueva versión de “Quinceañera”, entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela y entro con mi mamá y me dice: ‘Vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista”, contó la actriz muy entusiasmada.

Anahí se encuentra de gira con RBD (Foto: Anahí Puente / Instagram)

Sin embargo, asumir este rol no era para nada sencillo. Aunque se trataba de una oportunidad de salir al mundo, interpretar este personaje era sumamente difícil, pues tenía que ser una figura muy atlética y deportiva. Y la propia Anahí lo sabía muy bien.

Eso sí, jamás espero que el productor de aquella novela sea muy drástico en su sugerencia. “Las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela”, recordó Anahí.

ANAHÍ Y SU BATALLA CONTRA LA ANOREXIA Y BULIMIA

A raíz de ello, la vida de Anahí comenzó a desordenarse como nunca antes. La propia vocalista de RBD contó que decidió conseguir aquel papel bajo cualquier forma y alcanzar la fama internacional.

Incluso, si estas decisiones y cambios alteren su vida común y corriente. “Ahí conocí una parte de mí que no había conocido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida”, aseveró Anahí entre lágrimas.

La artista nacida en 1983 contó que tuvo años sufriendo “anorexia y bulimia”, las cuales casi acaban con su vida debido a la falta de proteínas y deshidratación en su organismo.

El caso presentado por Anahí fue tan grave que, en una oportunidad, sus propios familiares tuvieron que auxiliarle al ver que padeció un paro cardíaco durante sus vacaciones, según narra el portal El Universal.

El punto más álgido de la enfermedad de Anahí Puente, nombre real de la cantante, se dio cuando actuó en “Obsesión”, serie que estelarizó pesando apenas 77 libras.

“Con el paso del tiempo, mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos”, contó Anahí en un documental producido por National Geographic.

Después de un prolongado proceso de terapia y con el apoyo incondicional de sus seres queridos, Anahí ha conseguido superar estos trastornos y hoy en día disfruta de un estilo de vida saludable.

