Anahí y Manuel Velasco se casaron en abril de 2015 en una ceremonia mediática. Su juramento de amor se vio envuelto en una serie de rumores e informaciones inexactas, desde los preparativos hasta la cantidad de dinero que iban a invertir en su boda. La integrante de RBD, después de ocho años, contó detalles inéditos de su matrimonio e incluso se pronunció sobre la presunta negativa de Enrique Peña Nieto a su decisión de casarse con el ahora padre de sus dos hijos.

Mucho se dijo previo a la vida de la pareja en Chiapas, donde Velasco era gobernador. La prensa, en un comienzo, llegó como un maremoto a la localidad y los reportes del día apuntaban hacia los gastos presuntamente excesivos para la celebración.

Anahí descartó que hayan gastado un dineral para su boda y que, incluso, ellos solo buscaban algo sencillo junto a las personas que querían. Así lo contó la celebridad en una entrevista con Joaquín López Dóriga de Radio Fórmula.

“Teníamos todo planeado para hacer una boda normal. Nuestro sueño era casarnos en la catedral de San Cristóbal de las Casas. Quería invitar a mis RBD, al Teacher (López Dóriga), a mi gente querida y a mi familia. Él también quería invitar a su gente querida y hacer algo normal”, explicó a dicho medio, donde también aclaró la supuesta oposición de Enrique Peña Nieto sobre su matrimonio.

¿ENRIQUE PEÑA NIETO SE OPUSO A LA BODA DE ANAHÍ Y MANUEL VELASCO?

El periodista Joaquín López Dóriga le preguntó a Anahí si era cierto de que Enrique Peña Nieto se había opuesto a su boda con Manuel Velasco y cuál era la razón de esta. La estrella de RBD explicó la situación inédita entre el expresidente de México y sus deseos de pisar el altar.

“No creo que haya sido tan así. Yo entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático. Lo último que yo quería era perjudicar a nadie, jamás he querido perjudicar a nadie. Lo único que queríamos era casarnos y creo que tomamos la decisión correcta”, manifestó.

Aclaró que fue una recomendación por la exposición mediática que iba a tener Velasco como gobernador de Chiapas.

“(...) Fue como un ‘creemos que no es el momento, la prensa está ahí y va a hacer un escándalo. Tú eres gobernador de Chiapas y Chiapas es un estado complicado con muchos temas, lo estás llevando bien, no te equivoques en este momento’. Y lo entendimos así, pero nos queríamos casar. Siento que tal vez se preocuparon por nosotros y por lo que pudiera pasar”, contó Anahí.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ANAHÍ Y MANUEL VELASCO?

Anahí y Manuel Velasco son padres de dos hijos, Manuel y Emiliano, quienes nacieron el 17 de enero de 2017 y 2 de febrero de 2020, respectivamente. La familia suele lucirse en las redes sociales.

“Queremos que sean personas buenas, honestas. Quiero inculcarles valores de lucha. Yo soy una mujer que, como ustedes saben, trabajé desde muy chiquita, y siempre he sabido lo que cuestan las cosas en la vida, a mí nadie me regaló nada y creo que me debe de dar mucho orgullo que ellos vean eso. Sabrán que su papá también trabajó desde muy chico por lograr sus sueños y que ha entregado su vida entera a su trabajo”, dijo Anahí sobre sus herederos en Caras.

