Anahí Puente, recordada por su papel de Mía Colucci en “Rebelde”, lleva casi 20 años alejada de la actuación y sus fanáticos la extrañan mucho, así que sueñan con verla nuevamente en la televisión, lo cual era un tema que estaba siendo muy comentada en México durante las últimas semanas.

El rumor de que la actriz y cantante de 38 años, nacida en México, podría regresar a una telenovela había alborotado las redes sociales y los medios de comunicación, así que era muy importante conocer la versión de la propia protagonista de la noticia y así, por fin, conocer cuál es la verdad de aquellas habladurías.

En un evento público en el que arribó en compañía de su esposo Manuel Velasco, la artista fue abordada por la prensa y al recibir la pregunta ella respondió sin miedo alguno con su verdad.

Anahí Puente formó parte de la telenovela "Rebelde" (Foto: Televisa)

¿ANAHÍ VUELVE A LAS TELENOVELAS?

Al ser preguntada por los medios de comunicación acerca de aquellos rumores que indican que podría regresar a la actuación, Anahí Puente confesó, para tristeza de muchos, que ello no es cierto y que, de momento, no tiene interés por volver a grabar alguna telenovela.

Eso sí, agradeció a todas las personas que siempre están deseándole lo mejor y se muestran interesadas en conocer sus nuevos proyectos. “No, eso ya no. Es un recuerdo hermoso en mi vida”, dijo respecto a un posible regreso a la actuación.

De esta manera queda descartado que la mexicana vuelva a trabajar en alguna telenovela. Es más, por sus declaraciones se podría entender que ya no piensa retomar esta parte de su vida, aunque uno nunca sabe y dependerá de ella si mantiene firme tal decisión.

¿POR QUÉ ANAHÍ PUENTE TOMÓ LA DECISIÓN DE ALEJARSE DE LOS ESCENARIOS?

Anahí Puente, en una entrevista realizada el año pasado, contó que decidió dar un paso al costado de los escenarios para enfocarse en su vida personal y familiar, en especial porque atravesó momentos difíciles que no detalló.

“También hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, manifestó en el programa Hoy.

Agregó que, en la actualidad, ella decide cuándo y dónde aparecer, sobre todo para cuidar el tiempo que le dedica a su familia, conformada por sus hijos Manuel Velasco Puente, Emiliano Velasco Puente y su esposo Manuel Velasco Coello, quien es político y abogado mexicano.