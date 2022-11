Luego de varios años alejada de las pantallas de Telemundo, la mexicana Kate del Castillo volvió a interpretar a “Teresa Mendoza” en la tercera temporada de “La reina del Sur”, una de las series más populares en la historia de Telemundo, la cual fue grabada en varios países de Latinoamérica.

Si bien la telenovela de Telemundo no ha cumplido con las expectativas de la cadena hispana en Estados Unidos, llegando a considerar la temporada como el nuevo fracaso de Telemundo, lo cierto es que también ha mantenido una base de seguidores fiel a la trama.

Sin embargo, la fidelidad no significa respeto hacia los integrantes de la producción, así lo reveló Anderley Palomino, el actor que hace de Mate, quien estaría sufriendo ataques racistas por parte de la audiencia de la narcoserie.

Mateo cuando es descubierto que él los entregó a la DEA en "La reina del sur" (Foto: Telemundo)

ANDERLEY PALOMINO DENUNCIA RACISMO

En la producción, Anderley interpreta al joven Mateo, un divertido adolescente que se enamora de Sofía (Isabella Sierra), la hija de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), quien en ese momento se encuentra huyendo de las autoridades y busca recuperar a su familia.

Si bien el trabajo del egresado de la carrera de Arte Dramático de la Universidad del Valle no ha tenido críticas, estas estarían viniendo por su aspecto físico y no por su comprobado talento.

A través de sus redes sociales, el actor colombiano resaltó que su participación en la serie le ha permitido conocer muchas cosas, entre las que destaca que “una de las más importantes es saber que la gente es racista, clasista y aporofóbica”.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 3 mil seguidores, el artista caleño señaló todas las expresiones que ha recibido.

“Entre todas las cosas que me ha enseñado La reina del sur, una de las más importantes ha sido permitirme saber que la gente es racista (me dicen ‘el negro ese’, ‘tan feo’, ‘parece simio’, ‘no pudieron conseguir a otro actor con rasgos más finos’, ‘que maten al negro’, ‘que use shampoo head and shoulders, etc.), clasista (‘ese negro no se merece estar en el trono ni hacer parte de la familia real de la reina’) y aporofóbica (‘se le ve lo pobre’)”, compartió.

Si bien ha recibido el apoyo de un sector de los fanáticos, esta amarga experiencia ha resultado difícil de superar para el joven artista.

“Yo sé que ustedes me dicen que no preste atención y trato de hacerlo, pero es inevitable que de alguna u otra manera me entere de estas cosas. Lo más triste es que tengo la oportunidad de verme la serie y no he querido porque no me siento bien”, confesó.

El actor colombiano agradeció las muertas de apoyo ante los ataques (Foto: Anderley Palomino / Instagram)

Cabe destacar que Anderley posee experiencia en otras producciones, “La reina del sur” es la primera a nivel internacional del actor.

“Y la gente preguntándome que cómo voy con la serie, yo siempre respondo ‘bien, ahí voy’ y claro yo agradecido con la vida por la oportunidad y que se presenten muchas más, pero soy una persona muy sensible y me pone muy triste saber que hay gente así tan despectiva, tan cruel, que van diciendo cosas sin pensar en cómo eso afecta la integridad de unx”, se lamentó.