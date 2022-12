A lo largo de varios meses, André Marín se alejó de las pantallas de Fox Sports sin aparente explicación alguna luego de que presentara un estado físico preocupante que alarmó a sus seguidores y televidentes, quienes dejaron de verlo en sus acostumbradas actividades.

Por mucho tiempo quedó la gran duda sobre qué fue de su vida y su estado de salud, pues nadie había emitido comunicación alguna al respecto, por lo que se desconocía, básicamente, todo sobre él.

Sin embargo, tiempo después y un poco más estable, el periodista deportivo fue el encargado de revelar su paradero y también cómo se encuentra tras un tiempo complicado, en el que su vida estuvo en riesgo.

La apariencia de André Marín fue cambiando en los últimos meses (Foto: Fox Sports)

¿QUÉ PASÓ CON ANDRÉ MARÍN?

Aprovechando la celebración de la Navidad y Nochebuena, el periodista deportivo publicó un video en su cuenta de YouTube para enviar un emotivo mensaje a todas las personas que lo siguen durante mucho tiempo y que han estado preocupadas por él.

En ese video, en el que no se le ve a él, sino que se le escucha su voz detrás de varias imágenes de apoyo, el periodista de Fox Sports revela, en exclusiva, todo lo que ha soportado en el 2022, el año más complicado de su vida.

De acuerdo a sus palabras, todo inició cuando fue a revisarse unos temas en su columna y de la operación al estómago que tuvo hace un tiempo.

“Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y que me chequeen la operación que me había hecho en enero en el estómago”, contó.

Para mala suerte, en medio de esas revisiones constantes, en los hospitales se contagió de tres virus distintos de neumonía, por lo que estuvo muy grave y con el riesgo de perder la vida.

“No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida”, añadió.

Todo lo que cuenta es acompañado con más detalles sobre esos momentos complicados que vivió André Marín. “Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo; estuve 45 días metido en el hospital”, agregó.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA ANDRÉ MARÍN?

En el video al que hacemos mención, André Marín asegura que está recuperándose de forma paulatina y que se encuentra llevando terapia física y pulmonar con la finalidad de estar al cien por ciento.

Del mismo modo, apuntó que se encuentra en su casa, apoyado de sus seres queridos y que, desde ese lugar, está trabajando en su función de periodista.