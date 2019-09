Andrea Escalona sufre aparatosa caìda en pleno programa en vivo

Durante la emisión especial del programa "Hoy" por fiestas patrias en Mèxico, ocurrió un incidente que no pasò desapercibido por los espectadores y que luego hizo que circulara un video de la conductora Andrea Escalona, y no precisamente en su mejor ángulo.



En una dinámica del programa, llamada "Salva la rola", Escalona pasò un bochornoso momento que quedó registrado en YouTube. Aquella sección consistía en que los participantes puedan descifrar una canción para poder cantarla.



En el juego estuvieron participando Marisol González, Mauricio Mancera y la conductora Escalona, así como los invitados al programa, mientras que Galilea Montijo fue la encargada de dirigir la actividad.

Cuando llegó el turno de la conductora de Televisa para adivinar la canción y ser la primera quien llegue al micrófono para poder interpretar el tema, su compañero 'Chano Jurado' la empujó, lo que ocasionó que la presentadora cayera en el piso.

Andrea Escalona luego del incidente no se parò del piso, pues al parecer no esperaba tal reacción de su compañero. Galilea Montijo comenzó a burlarse de lo sucedido, pero luego fue la única que ayudó a la conductora a pararse de nuevo, pero a Andrea Escalona no le hizo gracia lo sucedido pues reaccionó algo molesta. Aqui te dejamos el video de lo sucedido.