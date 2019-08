Andrea Legarreta y su contundente respuesta tras ser acusada de serle infiel a su pareja

► El comentario de Yanet García en una foto de Angelique Boyer del que todo el mundo habla



► Ave 'toma un baño' en un lavadero y cautiva a todos en las redes



Andrea Legarreta se encuentra en este momento en el centro del ojo público luego de ser acusada de serle infiel a su pareja, Erick Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa. Como era de esperarse, el escándalo tomó por asalto todas las redes sociales, donde muchas personas expresaron sus opiniones.

Todo comenzó con la filtración de una grabación en la que se escucha al veterano actor mexicano Alfredo Adame decir que Andrea Legarreta traicionó a Rubín.

Luego del estallido del escándalo, el artista charló con la revista TV Notas, a la que señaló que la voz del material era suya. Este audio fue registrado, agregó, durante una conversación privada.

Alfredo Adame aprovechó la oportunidad para hablar del presunto conflicto que ha tenido con Andrea Legarreta desde hace más de dos décadas, el cual habría sido una de las causas de su salida del programa "Hoy".

RESPUESTA

La conductora no tardó demasiado en contestar las declaraciones hechas por el famoso. "Ustedes saben, los que me conocen, que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas", dijo en el mencionado matutino.

Andrea Legarreta indicó que lo que Adame está haciendo contra ella puede describirse como violencia de género. Además, dejó entrever que tomará otro tipo de acciones.

Sin duda, el tema tiene para muchos capítulos más.