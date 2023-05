A través de sus redes sociales, en la que cuentan con millones de seguidores, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras más de 20 años de matrimonio, en los que se convirtieron en padres de dos pequeñas hijas, Mía y Nina, y protagonizaron románticos momentos.

De acuerdo con la publicación del pasado 22 de febrero, las celebs de México, destacaron que se trató de “una decisión que no ha sido fácil”, pero que tomaron “hace más de 5 meses”, además de adelantar que es “una separación de pareja, no es una separación de familia”.

Pese al anuncio, en más de una ocasión la pareja ha deslizado que esto no sería el fin de su relación, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación, descartando por completo la opción del divorcio.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en el 2000, pero después de 22 años anunciaron su separación (Foto: Erik Rubín / Instagram)

¿ERIK RUBÍN NO SE SEPARÓ DE ANDREA LEGARRETA?

En conversación con Adela Micha para su podcast “La Saga”, el exintegrante de “Timbiriche” destacó que existe la posibilidad de retomar su relación con la madre de sus hijos y compañera por más de 20 años, esto pese a su separación meses atrás.

“Estamos siguiendo las recomendaciones de la terapia, porque nos sugirieron que tuviéramos este tipo de separación. Y, o sea, no me he salido de casa. Sigo en casa”, indicó.

En ese sentido, Rubín destacó que la separación entre ambos responde a una recomendación de su terapeuta y así evitar mayores inconvenientes.

“Nos separaremos para ver dónde estamos como pareja, porque sin duda hay un amor muy grande, somos buenos amigos, socios, sobre todo es por eso porque ahora sí que no hay pedo, no hay resentimiento de nada”, aclaró.

De acuerdo con el cantante y actor, sus hijas Mia y Nina son el motor de su familia y el motivo por el que, pese a su relación, mantienen una vida lejos de los escándalos y basado en el respeto.

“Tenemos una gran relación, hay un amor profundo entre nosotros. Hay un respeto, una admiración y precisamente, como ya lo hemos platicado, estamos en un proceso donde queremos encontrar dónde estamos parados como pareja, no es fácil, pero estamos siendo obedientes”, explicó Rubín.

¿POR QUÉ SE SEPARARON ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN?

En más de una oportunidad se especuló con una posible ruptura del matrimonio de la presentadora y el cantante, siendo la más fuerte en 2015, por lo que optaron por desmentirlo en un video en redes sociales.

Sin embargo, sería también en su cuenta de Instagram donde, siete años después, confirmarían su separación, aunque sin revelar los motivos, tan solo de que están llevando el proceso de manera silenciosa y evitando los conflictos.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, expresó la pareja en sus redes sociales.