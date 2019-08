Andrea Legarreta vs Alfredo Adame: todo sobre el escándalo de infidelidad del momento

Andrea Legarreta | Alfredo Adame | Televisa | La actriz mexicana, Andrea Legarreta, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de infidelidad por parte del actor de 61 años Alfredo Adame. En los últimos días, este escándalo de infidelidad acaparó las portadas de los medios mexicanos y ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Pero ¿cómo comenzó este escándalo? Esta polémica historia empezó hace unos días, cuando se filtró un audio en el que Alfredo Adame, actor de 61 años, acusa a Andrea Legarreta de serle infiel a su esposo Erick Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa. El audio es de hace ocho años atrás, pero ha sido difundido hace unos días.

Tras el estallido del escándalo, Alfredo Adame conversó con diferentes medios, entre ellos la revista TV Notas, a la que explicó que la voz del audio sí es suya. Detalló también que la conversación fue registrada hace ocho años, cuando conversaba con un reportero.

En la entrevista con dicho medio mexicano, el actor aprovechó la oportunidad para sacar a la luz varios conflictos que ha tenido con Andrea Legarreta desde hace más de dos décadas. Alfredo Adame dio duros calificativos contra la conductora mexicana, y la acusó de ser la culpable de su salida del programa "Hoy".

ANDREA LEGARRETA RESPONDE

Andrea Legarreta no se quedó callada y respondió a Alfredo Adame, quien la acusó de haberle sido infiel a su esposo Erick Rubín, artista con quién tiene una relación hace 19 años. La conductora calificó a las declaraciones de Alfredo Adame hacía ella como violencia de género.

Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Andrea Legarreta utilizó un espacio dentro del programa mexicano "Hoy" para referirse sobre el escándalo de infidelidad.

“Dieron a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame que, además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario en este tiempo”, dijo Legarreta en el programa mexicano de televisión “Hoy” (Televisa).

“Esas declaraciones del señor Alfredo Adame, señoras, mujeres, es violencia de género y no lo ha hecho solo conmigo, lo ha hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos”, agregó la actriz.

Andrea Legarreta señaló que este es un asunto que la vulnera; por lo tanto, tomará cartas en el asunto porque atenta contra su honorabilidad y la de otras mujeres.

“Urge poner un alto a la violencia de género. Llevo 19 años casada con un señor en toda la extensión de la palabra, un hombre intachable. Tengo que hablar por mí y por la violencia contra las mujeres”, dijo Legarreta.

“Más allá de esta frustración por estos ataques, lo único que voy a hacer es proceder por el derecho que me corresponde. Y, además de hacerlo para mí, para proteger mi integridad como mujer, lo hago como una mujer más, de esas mujeres que son violentadas día a día. ¡Ya basta!”, agregó.

RESPALDO DE SU ESPOSO Y AMIGOS

Tras el escándalo, que viene siendo tema de discusión en diferentes medios mexicanos y en las redes sociales, el esposo de Andrea Legarreta se pronunció. El artista Erik Rubín defendió a su esposa Andrea Legarreta de las acusaciones de infidelidad por parte de Alfredo Adame.

A través de un contundente mensaje en redes sociales, Erik Rubín dio todo el respaldo a su esposa. “Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, ¡sabemos la clase de mujer que eres! No podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. ¡Te amo! No estás sola”, expresó junto a una foto de su familia en Instagram.

Pero su mensaje ha ido más allá. Junto a estas palabras añadió un hashtag donde pide no sólo respeto a su mujer, sino un alto a la violencia contra las mujeres.

Poco después de la publicación de este escrito, miles de personas se han sumado a esa campaña diciendo basta ya a los ataques fortuitos contra el género femenino.

Por otro lado, los compañeros de trabajo de Andrea Legarreta también le han expresado su apoyo. En el programa “Hoy”, tanto Galilea Montijo como el resto de sus compañeros la respaldan.

ALFREDO ADAME VUELVE A ACUSARLA

Alfredo Adame, de 61 años, se pronunció sobre las declaraciones que dio sobre Andrea Legarreta, acusándola de serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto ejecutivo de Televisa, del cual recibió mucha ayuda para desarrollar su carrera como conductora.

El actor brindó una entrevista a la revista TV Notas para hablar sobre el tema, en la que dijo que no se arrepiente de sus declaraciones, pues Andrea es una mala mujer y una pésima compañera de trabajo, ya que ella se encargó de que lo corrieran del programa “Hoy” hace más de 20 años.

Adame precisó que el audio que se filtró en el que habla de Legarreta corresponde a una llamada que sostuvo hace ocho años con un reportero que trabajaba para Juan José Origel, la cual no saldría al público; sin embargo, el exconductor de “Hoy” acusó a ‘Pepillo’ de haber entregado esa grabación a su némesis, Carlos Trejo, quien la difundió.

“Me enteré por una buena fuente que Juan José, recientemente, le mandó estos audios a Carlos Trejo y éste se los envió a varios medios; ‘Pepillo’ quería matar dos pájaros de un tiro, y aprovechando que yo tengo problemas con este estafador (Carlos), quiso afectarme y de paso volver a exhibir a Andrea”, aseguró Alfredo Adame.

En el audio que comenzó a circular, se escucha a Alfredo Adame asegurar que Andrea Legarreta le ha sido infiel a Rubín varias veces. Incluso indica que en el medio lo conocen con el apodo ‘El Unicornio’, por ‘cornudo’.

“Eso es del dominio público, pero el único que no se había atrevido a decirlo públicamente era yo; en los pasillos de la empresa y entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía un amante para dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular… todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!”, señaló Adame en nuevas declaraciones.

“No lo sé, no tengo la mínima idea (de quién era su amante); lo que sí, es que con ese romance empezó a obtener muchos beneficios. Cada vez que yo tenía una diferencia con ella me llegaba un cuetazo desde arriba y me comenzaban a fastidiar, y querían que hiciera cosas ridículas ante las cámaras; por ella le quitaron el trabajo al productor Alexis Núñez, y cuando éste se fue y llegó uno nuevo, me sacaron del matutino y ella se quedó con mi lugar”, agregó el actor.